El camino es difícil para llegar a Cooperstown

"Me muero de curiosidad por saber qué pasará en el mundo más adelante, porque no soy pesimista, pero tampoco lo veo bien en los últimos tiempos." Libertad Lamarque Actriz y cantante “

Los periodistas miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América con al menos 10 años consecutivos cubriendo las Grandes Ligas son los responsables de seleccionar los jugadores para el Salón de la Fama de Cooperstown, siempre que el jugador reciba al menos el 75 % de las boletas emitidas.

Hay muchos casos interesantes y un ejemplo es el de Jim Rice que ingresó al Salón de la Fama en el 2009, veinte años después de su retiro.

Creo que lo que sucedió fue que los escritores a quienes no les caía bien Rice fueron falleciendo o se retiraron gradualmente, y una generación más joven de escritores que nunca tuvo el "placer" de interactuar con él se convirtió en una parte más importante del electorado.

Si nos basamos estrictamente en las estadísticas, Rice aún se encuentra en una posición límite en algunos aspectos. En la página de Jim Rice en Baseball Reference, de los 10 jugadores más similares, solo tres son miembros del Salón de la Fama. El WAR de la carrera de Rice está muy por debajo del promedio de los jardineros izquierdos del Salón de la Fama.

Otro ejemplo, es el señalado por Karen Fowler sobre Jeff Kent al que define "como un imbécil y eso sin duda afecta el voto de algunos escritores".

Pero Kent tampoco es una apuesta segura. De los 10 jugadores más parecidos a él, solo tres están en el Salón de la Fama. Al igual que Rice, el WAR de Kent a lo largo de su carrera está significativamente por debajo del promedio de los miembros del Salón de la Fama en su posición.

Los escritores son personas y, sin duda, su opinión sobre un candidato puede influir en su decisión. Sin embargo, cabe destacar que Kent nunca obtuvo más del 45,6% de los votos. Es improbable que casi el 30% de los escritores se negaran a votar por él simplemente porque era un cretino.

Kent también se mostró abiertamente en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo; donar a la campaña para prohibirlo en California justo antes de su primera aparición en la boleta electoral no debió haber ayudado a sus posibilidades.

Según el artículo de Wikipedia: "El bajo rendimiento de Kent en relación con su destreza ofensiva se ha atribuido a una defensa deficiente, a la época turbia en la que jugó y a su reputación como una presencia negativa en el vestuario".

PICADILLOS: Amed Rosario es el Bambino de los Yankees...El pueblo quiere saber los integrantes de la selección de béisbol para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El oro debe ser el objetivo del béisbol...No conozco al Ministro de Deportes Kelvin Cruz, pero su desempeño lo coloca en una posición privilegiada...Los atletas de halterofilia deben poner a sonar los hierros.

Un día como hoy, 28 de mayo 1960, Julián Javier es cambiado a los Cardenales de San Luis por los Piratas de Pittsburgh, junto a Ed Bauta por Vinegar Mizell y Dick Gray.

1995, Alberto Castillo debuta como catcher en las Grandes Ligas con los Mets. Bateó de 3-0.

2004, Manny Ramírez, de los Medias Rojas de Boston, dispara su jonrón 360 de por vida.