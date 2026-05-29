Tatis Jr. y la amenaza de avalancha de nieve

Fernando Tatis Jr. ha jugado entre el infield y los jardines esta temporada. ( AFP )

A Rafelín Ramírez, petromacorisano como Fernando Tatis Jr., le tomó 604 apariciones en 1984 para disparar su primer jonrón de la temporada, el 23 de septiembre. Mateo Alou fue 600 veces al plato antes de pegar su único en 1970, un curso de 201 hits y .297 de promedio.

El caso de José Offerman, el infielder que disparó 1,551 imparables entre siete clubes, superó los 400 turnos en 1992 y 1993 previo a sacar su primera pelota del parque. Este trío en 43 campañas en conjunto solo en una ocasión (Ramírez, 10 en 1982) logró doble dígito jonronero. El poder no era su fuerte.

Tatis Jr. completó el miércoles 231 apariciones y 200 turnos oficiales buscando sin llegar su primer vuelacercas. El Bebo, que en marzo durante el Clásico Mundial mostró una fuerza descomunal, atraviesa el momento más bajo de su carrera con el madero, una bola de nieve que amenaza convertirse en avalancha que se salga de control.

Cuesta encontrar casos similares; a los estadígrafos de Elias Sports Bureau, a los códigos de Baseball-Reference y hasta la inteligencia artificial se enredan en la búsqueda de rachas tan largas para peloteros con al menos 20 trancasos el año previo y que luego se encasquillen como Tatis Jr. esta vez.

No es un problema de contacto (conecta al 86.4 % de los pitcheos en la zona de strike), la velocidad promedio de su swing al conectar es la más alta desde que se le mide (75.2 mph). Pero la capacidad de levantar la pelota es la más baja en sus siete campañas (24.8 %), lejos de aquel 39.9 % que logró ese 2021 cuando envió 42 bolas fuera de los parques.

El poder, decisivo para el acuerdo

En febrero de 2021, Tatis Jr. convenció al gerente de los Padres, A.J. Preller, y al fenecido dueño Peter Seidler de que valía 340 millones de dólares con ese arsenal de cinco herramientas que adornó con 39 jonrones en los primeros 143 partidos que la salud le permitió jugar en la MLB, entre 2019 y 2020.

Ese poder no ha vuelto tras la suspensión por dopaje de 2022. Si bien es un defensor premium, de él se espera que dispare de jonrón. A la fecha, FanGraphs lo tiene como un jugador bajo nivel reemplazo (0.8 WAR), con un aporte ofensivo un 10 % por debajo de la media de la liga. Incluso, en el corrido de las bases, que fue 5.8 veces por encima de la media en 2026, esta vez anda en -0.7.

Tatis Jr. batea para .260/.339/.300, con un OPS de .639, apenas seis dobles y 16 remolques.

De momento su bate no ha faltado para que los Padres marchen segundos en el oeste, lo que ha evitado que las alarmas molesten más, pero ya están encendidas.