Guayubín Olivo, 72 años de su histórico no-no

"La manera en la que el equipo juega determinará su éxito. Podrías tener el más rande equipo con las mejores estrellas del mundo, pero si no juegan juntos, el club no valdrá ni un centavo." Babe Ruth “

El béisbol es mucho más que un juego de nueve entradas; es un universo de estrategia, pasión y lecciones de vida que se registran en la historia.

El sábado 29 de mayo de 1954, hace hoy 72 años, el zurdo Guayubín Olivo, "La Montaña Noroestana" de los Tigres del Licey, lanzó un juego sin hit y sin carrera contra los Leones del Escogido, a quienes venció 3x0 en el Estadio Trujillo, La Normal.

Las tres carreras de los felinos las remolcó el receptor Valmy Thomas, nativo de Santurce, y quien murió a la edad de 84 años, el 16 de octubre del 2010 en Christiansted, Saint Croix.

Dos semanas antes, Guayubín le había roto con un sencillo, en rol de emergente, un juego similar que tejía el derecho estadounidense Johnny Wright, de las Águilas Cibaeñas.

En 1947, en los terrenos del Hipódromo Perla Antillana, Guayubín dejó en cero hit y cero carrera a los Tigres del Licey, lanzando esta vez para los Leones del Escogido.

Diómedes Antonio Olivo Maldonado nació el 22 de enero de 1920 en Guayubín, Montecristi, y formó parte del seleccionado nacional de béisbol que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946, celebrados en Barranquilla, Colombia.

El 13 de febrero de 1964, Guayubín, el Cy Young del pitcheo en la pelota nuestra, con su número 9 en la espalda, subió por última vez a la colina de los sustos del estadio Quisqueya, dejando registros imposibles de romper, como son las 86 victorias de por vida, 13 blanqueadas, 70 juegos completos y 742 ponches.

Guayubín Olivo, es el símbolo del pitcheo, un orgullo nacional.

Un día como hoy, 29 de mayo 1968 - Los Cardenales de San Luis, campeones mundiales defensores, siguen teniendo dificultades, perdiendo su undécimo de 13, 2-1, ante Juan Marichal y los Gigantes. En las últimas dos semanas, prácticamente han intercambiado posiciones con su rival actual, pasando del primer puesto el 15 de mayo, 3 partidos y medio por delante de San Francisco, a tres partidos por detrás (de hecho, también en cuarto puesto, por detrás de Filadelfia y Atlanta). Sin embargo, a partir de ese momento, los Cardenales se encenderán: para el 1 de agosto, una victoria por 2-1 les dará 49 triunfos en sus últimos 64 partidos y les dejará 15 partidos por delante de su competidor más cercano de la Liga Nacional. 2006 - Albert Pujols conecta su jonrón número 25 de la temporada, un palo de tres carreras, en la victoria 3x1 de los Cardenales de San Luis sobre los Houston Astros. Pujols se convierte en el tercer jugador más rápido de las Grandes Ligas en alcanzar 25 jonrones, alcanzándolo en 51 partidos. Barry Bonds necesitó 47 partidos en 2001 y Mark McGwire necesitó 50 en 1998. Pujols también aumenta su ventaja en las Grandes Ligas a 64 carreras impulsadas. 2014- La racha de nueve victorias consecutivas de los Blue Jays se rompe con una derrota de 8-6 en 10 entradas ante los Reales de Kansas City, pero Edwin Encarnación sigue batiendo récords de jonrones. Al conectar un par de lanzamientos largos, logra el récord histórico de los Blue Jays de jonrones en un mes con 16, superando a José Bautista, y empata con Mickey Mantle en el récord de la Liga Americana de más jonrones en mayo. Es solo el tercer jugador en lograr cinco partidos con múltiples jonrones en un mes, tras Harmon Killebrew en mayo de 1959 y Albert Belle en septiembre de 1995.