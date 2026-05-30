Merece Tommy John estar en el Salón de la Fama de Cooperstown

"Una manera de demostrar la inteligencia es sabiendo ignorar lo que no vale la pena" Anónimo “

Hay seguidores del béisbol cerrados a banda que mantienen la posición de que en la elección al Salón de la Fama de Cooperstown merodean el favoritismo y la discriminación.

¿Por qué Tommy John no ingresó al Salón de la Fama?

Veamos el caso de Tommy John que se retiró con 288 victorias, más que los miembros del Salón de la Fama Pedro Martínez y Bob Gibson. Sin embargo, quien da nombre a la cirugía más famosa del deporte pasó 26 temporadas sin ser el mejor lanzador del béisbol.

Su exclusión del Salón de la Fama se debe a la tensión entre acumular estadísticas a lo largo de una carrera maratónica y dominar una era.

Lanzando desde 1963 hasta 1989, fue un lanzador confiable, capaz de lanzar muchas entradas y que subió al montículo con regularidad tras recuperarse de su revolucionaria reconstrucción del ligamento colateral cubital en 1974.

Debido a que no tuvo un rendimiento dominante en su mejor momento, John nunca ganó un premio Cy Young. En más de dos décadas y media como lanzador, solo fue seleccionado cuatro veces para el Juego de Estrellas.

En el béisbol, 300 victorias es el pase automático no oficial al Salón de la Fama.

Impacto de la cirugía de Tommy John en el béisbol

Con 288 victorias, John no alcanzó el hito que habría obligado a los votantes a pasar por alto su falta de dominio absoluto. Si hubiera lanzado una o dos temporadas más productivas, el mero peso de las 300 victorias habría garantizado su ingreso.

Finalmente, si bien la cirugía de Tommy John, puesta en marcha por el doctor Frank Jobe que transformó radicalmente la medicina deportiva y salvó miles de carreras, la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos evalúa los logros de un jugador en el campo.

El exitoso regreso de John tras la intervención demostró su increíble resistencia, permitiéndole ganar 164 partidos más después de la cirugía. Sin embargo, ser el primer paciente en beneficiarse de un avance médico no constituye un logro estadístico.

Sin alcanzar las 300 victorias ni un rendimiento dominante en su mejor momento, los votantes han concluido que su desempeño en el campo se queda a las puertas de la inmortalidad.

La elección a Cooperstown es una responsabilidad de los escritores de béisbol, que han hecho de esta disciplina su manjar favorito.

Un día como hoy En 1913, se publica La Pelota, primera revista de béisbol en la República Dominicana, editada por Luis Eduardo Betances.

En 1970, Roberto Peña, Milwaukee, dispara línea entre right-center frente a un envío de Lees Cain de Detroit para anotarse jonrón de piernas, el primero en el Milwaukee County Stadium.

En 1978, Silvio Martínez debuta en Grandes Ligas lanzando juego de un hit para darle a San Luis un triunfo 8-2 sobre los Mets. El único hit fue un jonrón de Steve Henderson en el séptimo.

En 1995, Alberto Castillo dispara su primer hit en las Mayores contra Scott Sanders de San Diego.