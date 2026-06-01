Tambores de huelga suenan en las Grandes Ligas

"El problema de las mentes cerradas, es que siempre tienen la boca abierta." Anónimo “

Pepe Abreu, el veterano líder sindical de nuestro país que se ha mantenido firme en que a la cesantía no se le quite ni una coma, le queda chiquito a los líderes del Sindicato de Peloteros.

En el béisbol de las Grandes Ligas, la oficina de la MLB y sus 30 equipos han informado oficialmente al sindicato de jugadores de su intención de introducir un tope salarial, que establecería un límite superior para los salarios totales de los jugadores. Se prevé una fuerte oposición por parte del sindicato de jugadores.

La MLB ha propuesto al sindicato un plan para limitar el gasto salarial del equipo a US$245,3 millones a partir de 2027. La propuesta también incluye establecer un salario mínimo de US$171,2 millones para animar a los equipos de bajo gasto a aumentar sus inversiones.

Además, el plan consiste en distribuir equitativamente los ingresos regionales de la retransmisión entre los 30 equipos y asignar el 50% de los ingresos de la liga a los jugadores.El sindicato de jugadores se ha opuesto firmemente a la propuesta.

Bruce Meyer, director ejecutivo interino del sindicato, criticó: "Los propietarios están intentando limitar los salarios de los jugadores sin imponer límites superiores a sus propios beneficios ni a la valoración de los equipos".

El acuerdo laboral de la MLB expirará el 1 de diciembre. Si ambas partes no logran reducir sus diferencias, no solo podría haber un cierre laboral este invierno, sino que también es incierto el inicio de la temporada 2027.

En 1994, los propietarios de la MLB intentaron introducir un tope salarial, pero fracasaron. Los jugadores hicieron huelga durante siete meses y medio, lo que provocó interrupciones, incluyendo la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años.

A principios de 1972, por primera vez en la historia del béisbol y de hecho por en la historia de cualquier deporte en los Estados Unidos, los jugadores de todos los equipos se fueron a la huelga.

Marvin Miller y la Asociación de Jugadores habían ganado dos veces a los dueños en su propio juego, obteniendo victorias en acuerdos básicos en 1967 y en 1969.

Los dueños habían peleado otra vez lo mejor que ellos podían hacerlo, cambiando y despidiendo a 16 de 26 jugadores quienes eran representantes de los peloteros, cuyos votos les causaron muchos problemas y estaban ahora decididos a no hacer más concesiones.

En marzo, los peloteros votaron 663 a 10, con 2 abstenciones, para irse a la huelga, a menos que los dueños acordaran someterse a un arbitraje.

Cuando los dueños se enteraron de esto, se reunieron y acordaron pelear.

La prensa y los noticieros declaraban:

"Claramente para los dueños, el enemigo no son los jugadores, a quienes consideraban meramente ingratos, engañados pero ingratos al fin".

No es sobre unos cuantos miles de dólares, esto es sobre el principio de quién tomará el control de la administración del negocio del béisbol, ellos o Marvin Miller.

"Votamos unánimemente para tomar una postura," declaró a la prensa Gussie Busch, dueño de los Cardenales de San Luis, después de que el consejo de guerra de los dueños había sesionado.

"¡No vamos a darles ni un centavo más! Si quieren huelga, pues que se vayan a la huelga."

Los peloteros se fueron a la huelga, comenzando el primero de abril, "el día más oscuro en la historia del béisbol de las Grandes Ligas".

Un día como hoy, 1 de junio 2005: Miguel Tejada conecta un jonrón, tres dobles y anota tres carreras para llevar a los Orioles de Baltimore a una victoria por 9-3 sobre los Medias Rojas de Boston.

2011: Tras conseguir 15 victorias antes de la pausa del Juego de Estrellas el año pasado, Ubaldo Jiménez de los Rockies finalmente consigue su primera victoria esta temporada con un 3 - 0 sin permitir carreras sobre Los Angeles Dodgers. Todd Helton conecta jonrón en apoyo a su partido de cuatro hits.