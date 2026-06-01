Pantoja, receso o autogol para la LDF

El Pantoja dejará un gran vacío para la próxima campaña de la LDF. ( FUENTE EXTERNA )

Apocos días de que la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) cerrara con una historia inspiradora como la coronación de un David como el Salcedo FC ante el Goliat (Cibao FC) tocó digerir uno de los peores golpes que ha recibido el campeonato en sus 12 años de vida.

Un histórico y columna del circuito como el Atlético Pantoja anunció que recesaba para la próxima campaña, un verdadero balde de agua fría para una liga que ha dado mucho al balompié quisqueyano, aunque todavía sin retorno económico para inversionistas que no disponen de los petrodólares saudíes para sostenerla por la eternidad.

El Pantoja, primer campeón de la LDF ese 2015 y dos veces del Caribe (2018 y 2020) antes de dominar la Liga Mayor (4 coronas), estuvo cerca de ser adquirido por un expelotero de la MLB. El negocio no se cerró y hubo que cambiar de planes.

Su directiva pedirá una licencia para recesar y volver en 2027 "más fuertes". No valió que estaba clasificado para la CFU Shield Cup de julio, el torneo que premia a los finalistas con jugar en la Copa del Caribe. Esta pausa sería aprovechada para escuchar ofertas si aparece interés de comprar la franquicia.

De momento, el plan es seguir su trabajo de cantera y su posible vuelta sería con la base del equipo que jugará la próxima LDF Expansión. Bauger FC intentó competir en la LDF y tuvo que retirarse, también Atlético San Francisco, Barcelona Atlético, Inter FC y nunca volvieron. El Atlético San Cristóbal fue sacado de forma deshonrosa.

La apuesta del Pantoja, respaldada por una farmoquímica entonces de propiedad uruguaya, fue ilusionante, innovadora; no se apostó a depender solo de talonarios, se construyó una moderna academia, hubo un trabajo de oficina, de marketing en una inversión que llegó a superar el millón de dólares por temporada. Hubo resultados deportivos, a un costo no sostenible por más de una década.

Estabilidad necesaria

Contar con una liga donde los jugadores se entrenen como profesionales, que se puedan dedicar al fútbol como su empleo principal, es clave para que un país despegue a los niveles que sueñan muchos en RD.

Los legionarios formados en el exterior son el complemento de una selección que aspire, pero para ello se requiere de un torneo doméstico que sea visto como el primer escalón. Esa es la base.

Edarlyn Reyes y Dorny Romero, que sobresalen en el exterior, tuvieron en la LDF su gran plataforma. Nunca el país tuvo tantos jugadores del patio reforzando. Y la LDF fue clave. Si bien la Fedofútbol no maneja la liga, pero debe velar por la salud de esta.