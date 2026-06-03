Sánchez y el fotofinish para el Cy Young

Cristopher Sánchez fue segundo en 2025 en las votaciones al premio Cy Young. ( AFP )

Cuando la maratón para el Cy Young de la Liga Nacional apenas va por el kilómetro 14 (un tercio de los 42) definirlo requiere del fotofinish que se usa en las carreras de caballos, atletismo y autos y la candidatura de Cristopher Sánchez se mantiene alta en las encuestas gracias a esa cadena de entradas sin permitir carrera.

El zurdo de los Filis afronta hoy (6:40 p.m.) ante los encendidos Padres (32-26, líder de Wild Card) en Filadelfia otra prueba de fuego, una donde se juega entrar en un territorio que le garantiza permanecer por mucho tiempo.

Sánchez llega con 44.2 capítulos sin ceder anotación limpia, la mayor de siempre entre latinos y la octava más larga de la historia. Un tramo intratable que le ha permitido mejorar sus números a 6-2, va de líder de efectividad en toda la MLB (1.47), en salidas de calidad (9), segundo en ponches (98) y en innings trabajados (79.1). ¡Caballo, caballo!

De las siete rachas que se lograron antes de la del romanense la única que llegó después de que Orel Hershisher pusiera la vara en el punto más alto (59 en 1988) fue la de Zack Greinke y sus 45.2 en 2015. Con los bateadores con licencia para hacer swing sin temor al ponche desde principio de los 90, mantener en blanco una pizarra es complicado.

Así como de grande luce lo que el quisqueyano puede alcanzar así puede ser su argumento para la definición del Cy Young de mantenerse una carrera tan cerrada.

La competencia

Jacob Misiorowski (Cerveceros) causas estragos cada vez que sube a la lomita. El derecho de segundo año ya totaliza 350 pitcheos sobre las 100 millas por hora, el 32 % de los 1,086 que ha realizado, incluyendo 24 que llegaron sobre las 103. Es misiles que dispara, controlados con puntería de GPS, de ahí su liderato de ponches (108) con efectividad de 1.65 y WHIP de 0.79. La oposición apenas le batea para .150, el más bajo en todo el béisbol.

Al gigante de origen polaco se suma Shohei Ohtani y su siempre peligrosa condición de jugador dual, que le otorga una consideración especial.

Otros candidatos como Paul Skenes, Chase Burns y Chris Sale prometen que puede haber unas quinielas importantes de opciones que pueden restar votos.

Si Sánchez puede completar hoy 5.1 entradas en blanco llegará a las 50, una hazaña que solo se ha conseguido cuatro veces en más de un siglo que se llevan estadísticas en el béisbol. Habrá conseguido un argumento importante, pero el destino se definirá en los casi dos tercios de campaña que restan. b