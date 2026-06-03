Pedro Martínez, un juego perfecto que terminó imperfecto

Pedro Martínez, de los Expos de Montreal, perdió la perfección de su partido, luego de nueve entradas sin que nadie alcance una base, ante los Padres de San Diego.

La perfección es la cualidad de lo que es perfecto, es decir, que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea, campo o ámbito relacionado. También puede aparecer como concepto subjetivo.

El nombre de juego perfecto tiene su origen en el año de 1908, cuando el reportero I. E. Sanborn del Chicago Tribune escribió sobre el desempeño de Addie Joss contra las Medias Blancas de Chicago llamándolo "un juego absolutamente perfecto, sin hits, y sin permitir que un oponente alcance la primera base en nueve innings".

Pedro Martínez y Harvey Haddix son los únicos pitchers que han lanzado un juego perfecto durante nueve entradas, pero una vez en entradas extras se perdió el encanto.

O sea, que Martínez, "El Orgullo de Manoguayabo" estuvo a punto de alcanzar un juego perfecto.

Pedro uno de los lanzadores más dominantes en la historia del béisbol, el 3 de junio de 1995, con los Expos de Montreal, de local, se enfrentó a los Padres de San Diego y aunque todavía no era el lanzador estrella en el que se convertiría, mostró destellos de dominio.

Pedro en el Jack Murphy Stadium, ante 9,707 aficionados, retiró en fila india a los 27 bateadores en 9 innings perfectos en un juego cuyo final no fue perfecto.

Primer inning: Lanza Pedro Martínez. Bip Roberts, F8; Steve Finley, K; Tony Wynn, F7. Segundo: Ken Caminiti, K; Roberto Petagine, F7; Brad Ausmus, 63. Tercero: Jody Reed, F4; Ray Holbert, K; Joey Hamilton, K. Cuarto: B. Roberts, L4; S. Finley, F4; T. Gwynn, F8. Quinto: K. Caminiti, K; R. Petagine, 43; B. Ausmus, K... Sexto: J. Reed, L5; R. Holbert, R43; J. Hamilton, K... Séptimo: B. Roberts, F8; S. Finley, F2; T. Gwynn, R3. Octavo: K. Caminiti, K; R. Petagine, F5; B. Ausmus, L9. Noveno: J. Reed, F9; Livingstone, F9; Eddie Williams, K. Décimo: Bip Roberts, H2 (9). Felipe Alou releva a Pedro por Mel Rojas.

El primer pitcheo de Rojas ante Finley fue wild, y Roberts pasa a tercera. Finley out en 1B sin asistencia. T. Gwynn, rolling a 2B y en jugada de "fielder choice" Roberts es out en home. Ken Caminiti cierra con elevado a 3B.

Décimo, Expos: Lanza Brian Williams. Mark Grudzielanek, K; Shane Andrews, H7; Pedro Martínez, SH1; Lou Frazier, BB; Jeff Treadway, H9-CE; Wil Cordero, F8.

Final: Montreal 1, San Diego 0. JG: Pedro Martínez (4-1), JP: Brian Williams (0-3), JS: Mel Rojas (11). Martínez: BE 27, IP 9.0, HP 1, CL 0, BB 0, K 9, BE 28, 96 pitcheos, 65 strikes.

Un día como hoy, 3 de junio En 1986, Rod Carew anuncia su retiro del béisbol a la edad de 40 años. Carew deja el juego con un promedio de bateo de .328 en su carrera , compilado durante 19 temporadas en las Grandes Ligas. Exjugador del cuadro de los Mellizos de Minnesota y los Angelinos de California fue electo al Salón de la Fama en 1991. En 1998, Julio Franco, Cleveland, bateó de 4-2 y extendió a 21 su racha de juegos seguidos dando de hit. En el 2001, Manny Ramírez disparó un jonrón de 491 pies, la pelota cayó en el quinto piso, el más largo en la historia del Skydome. En el 2003, Sammy Sosa, fue expulsado en el primer inning cuando el árbitro principal, al rompérsele el bate, descubrió que tenía corcho. Fue suspendido por 8 juegos y en la apelación quedó en 7.