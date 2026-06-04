Ramón y Pedro Martínez y sus dos conciertos de ponches; equipos diferentes y ante el mismo rival

"La grandeza no está en los números, está en el respeto que dejas dejas en el campo." Jackie Robinson Inmortal de Cooperstown “

Ramón y Pedro Martínez y sus dos conciertos de ponches

¿Por qué un rayo no cae dos veces en el mismo lugar? Ese mito fue enterrado hace rato, cuando se comprobó que al Empire State le caen alrededor de 25 rayos al año.

Pongo el ejemplo del rayo y las viejas creencias, en vista de que los hermanos Ramón y Pedro Martínez un 4 de junio, estuvieron al tris de ponchar 18 cada uno al mismo conjunto, pero en diferentes años.

El lunes 4 de junio de 1990, Ramón con los Dodgers de Los Ángeles, se enfrentó a los Bravos de Atlanta en el Dodgers Stadium, y ante 22,098 aficionados, en 9 episodios, aceptó tres hits, no le marcaron carreras.

Dio una base por bolas y le ponchó 18, la mayor cantidad de su carrera. Empata la marca del club con Sandy Koufax.

Las 6 carreras de los Esquivadores salieron del bate de los dominicanos José Rafael González, que ligó de 4-3, con dos impulsadas y de Juan Samuel, de 3-2, 2 CE, jonrón (4). Ramón ayudó a su propia causa con una impulsada y Mike Scioscia mandó al plato la otra.

El viernes 4 de junio de 1999, en el Fenway Park, Pedro Martínez, de los Medias Rojas de Boston, enfrentó a los Bravos de Atlanta en un Juego Interligas.

Al igual que su hermano lanzó 9 episodios, tres hits, una carrera limpia, dos bases por bolas y 16 ponches.

Puso a tres bateadores en dos strikes y no logró fusilarlos. Ganó 5 por 1.

Un día como hoy, 4 de junio En 1996: José –Café- Herrera, de Oakland, dispara su primer jonrón en las Mayores frente a Julio Valera de Kansas City. En 1995: Félix Rodríguez, Dodgers, obtiene su primera victoria en las Mayores frente a los Mets. En el 2000: El lanzador Esteban Yan dispara jonrón en su primer turno en las Grandes Ligas. En el 2010: Los Orioles de Baltimore dueños del peor récord en las Grandes Ligas con 15-39, despiden al mánager Dave Trembley y lo reemplazan de manera interina con el entrenador de tercera base Juan Samuel. En el 2012: Carlos Correa es elegido primer pick del draft, el primer boricua en ser seleccionado primero.