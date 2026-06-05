De A-Rod a Pirón y la vara del Pabellón

Beatriz Pirón compite durante los Enhanced Games en Resorts World Las Vegas el pasado 24 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada. ( ARCHIVO/ AFP )

A pocos días de que Beatriz Pirón pudiera haber hipotecado en Las Vegas la inmortalidad que se ganó levantando miles de kilos y superando cientos de controles de dopaje, el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano anunció que Alex Rodríguez tendrá un nicho allí, desde el próximo otoño.

El jurado del Pabellón no parece tener una línea roja sobre el tema. A-Rod confesó en 2009 que se dopó a principio de siglo y en 2013 fue sancionado por toda una temporada a causa de su vinculación al mayor escándalo de uso de sustancias controladas que ha vivido la MLB; el caso Biogenesis.

Por ese pasado con las agujas, que incluye su relación con el cuestionado doctor Anthony Galea, el bateador de 696 jonrones lleva cinco años en la boleta de los escritores que eligen a Cooperstown sin superar el 40 % de los votos.

En el Pabellón dominicano se encuentran atletas que fallaron a pruebas, purgaron castigos y luego regresaron en grande como el velocista Juan Núñez, la saltadora Juana Arrendel y el boxeador Joan Guzmán. Otros a los que los laboratorios delataron, como el ciclista Wendy Cruz (oro en los Juegos Panamericanos de Río 2007), y los peloteros Bartolo Colón, Miguel Tejada o Manny Ramírez, esperan.

Ismael Sánchez, ganador cinco veces de la Vuelta Ciclística Independencia, será elegible desde 2029, pero su positivo de 2023 es una amenaza.

Ausencia de criterio

¿Cuál será la vara en 2030 cuando la petromacorisana sea elegible? Pirón es la única dominicana con cuatro asistencias a Juegos Olímpicos (el único varón es Félix Sánchez), fue campeona regional, continental y medallista mundial en halterofilia. Un kilo la separó del bronce olímpico en Río 2016.

Cuando Diario Libre preguntó a Dionisio Guzmán, presidente del Comité del Pabellón, sobre el caso prefirió "no adelantar nada".

Pirón, de 31 años, tenía planificado despedirse en los Juegos Centrocaribeños próximos, pero cambió de opinión en 2025 y adelantó su retiro.

En diciembre aceptó participar en los Enhanced Games, una competencia donde se toleró el uso de sustancias prohibidas por el COI y la WADA, que ofreció 500 mil dólares en premios y un millón de dólares a quien quebrara una marca mundial.

Una tentación demasiado grande. Pirón tiene el argumento de que se ganó la inmortalidad deportiva compitiendo sin fallar a una prueba en 15 años, por más y la molestia que causó en la federación su viaje a la Capital del Pecado, el mes pasado. Pero la decisión queda a consideración del Comité.