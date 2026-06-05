¿Por qué Roger Maris no es miembro del Salón de la Fama?

Roger Maris fletó 61 jonrones en 1961, rompiendo el récord más sagrado del béisbol. Pero el slugger que destronó a Babe Ruth quedó excluido para siempre del Salón de la Fama de Cooperstown.

La razón fundamental es que el Salón de la Fama del Béisbol premia fundamentalmente la excelencia sostenida a lo largo de un período prolongado, y Maris tuvo un momento de máximo esplendor relativamente breve.

Si bien ganó dos premios consecutivos al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1960 y 1961, sus estadísticas generales de carrera se quedan notablemente cortas con respecto a los estándares tradicionales del Salón de la Fama.

Maris colgó los spikes con 275 jonrones, un promedio de bateo de .260 y 1,325 hits. En comparación, el jardinero típico del Salón de la Fama cuenta con más de 2,000 hits y un promedio de bateo significativamente mayor.

Una serie de lesiones lastraron la segunda mitad de su carrera, limitando su tiempo de juego y obligándolo a retirarse a los 34 años antes de poder acumular las estadísticas que los votantes esperan.

Además, los miembros del Salón de la Fama son elegidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, un grupo con el que Maris tenía una relación notoriamente difícil.

Durante su búsqueda del récord de jonrones en una sola temporada en 1961, Maris fue sometido a un escrutinio mediático abrumador e invasivo. De naturaleza introvertida, Maris no disfrutaba de la atención pública. Se ponía a la defensiva y se estresaba visiblemente, llegando incluso a perder mechones de cabello por la presión.

Los cronistas deportivos a menudo lo describían como hosco, poco cooperativo y un sucesor totalmente indigno de una leyenda tan querida como Ruth. Dado que estos mismos escritores finalmente tuvieron la última palabra en Cooperstown, esta animosidad persistente afectó negativamente su número de votos una vez que fue elegible para la inducción.

La cúpula del béisbol también contribuyó a menoscabar su legado.

El comisionado de béisbol Ford Frick, amigo íntimo de Babe Ruth, decretó que, dado que la temporada de 1961 constaba de 162 partidos (ocho más que las temporadas de la época de Ruth), el récord de Maris debía figurar por separado si no lo superaba en 154 partidos.

Esto dio origen al infame marcaje de un "asterisco". Si bien nunca se imprimió un asterisco literal en los libros de récords oficiales, la reticencia institucional a reconocer plenamente su hito logró deslegitimar su logro ante los ojos de muchos tradicionalistas.

Maris protagonizó una de las temporadas individuales más espectaculares de la historia del béisbol, pero el Salón de la Fama exige una trayectoria profesional completa. En definitiva, un rendimiento efímero y una prensa hostil le impidieron ingresar al Salón de la Fama.

Un día como hoy 2001: Los Medias Rojas de Boston vencieron 4x3 a los Tigres de Detroit en 18 entradas, con el jonrón de Shea Hillenbrand sobre el Monstruo Verde. Tim Wakefield, con una entrada sin carreras, es el ganador. El bateador designado de Boston, Manny Ramírez, recibe cuatro bases por bolas intencionales, igualando la marca de la Liga Americana establecida por Roger Maris , el 22 de mayo de 1962. Maris lo hizo en un juego de 12 entradas. El récord de las Grandes Ligas es de cinco, establecido por Andre Dawson, en un juego de 16 entradas, el 22 de mayo de 1990. 2010: El lanzador novato Mike Leake permitió una carrera sucia en siete entradas, y los Rojos de Cincinnati derrotaron 5x1 a los Nacionales. Leake, que ahora tiene un récord de 5-0, es el primer lanzador abridor en la historia del equipo en permanecer invicto en sus primeras 11 aperturas, y el primero desde Santo Alcalá en 1976 en ganar sus primeras cinco decisiones. 2011: Por segundo juego consecutivo, Albert Pujols conecta un jonrón de la victoria en entradas extras, dándole a los Cardenales de San Luis la victoria 3x2 sobre los Cubs. Pujols conecta un jonrón solitario ante Rodrigo López en la décima entrada, después de haber hecho lo mismo ante Jeff Samardzija en la duodécima entrada de la victoria de ayer por 5-4. Ningún jugador de la Liga Nacional había conectado jonrones de la victoria en juegos consecutivos de entradas extras desde Ron Santo en 1966.