La falta de perdón que no ayuda a Franco

Wander Franco, al centro, no ha pisado un estadio de Grandes Ligas desde agosto de 2023. ( DL/ANEURY TAVÁREZ )

Pedro Martínez y Adrián Beltré favorecen que Wander Franco reciba una segunda oportunidad (de jugar en la MLB). Un gesto de buena fe que muchos seguidores comparten. Sin embargo, Franco no ha dado señal de entender la gravedad del delito que cometió, ni siquiera por los 15 millones de dólares que dejó de cobrar desde 2023 y que ya no recuperará.

El pelotero no ha ofrecido una disculpa pública por el abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente que concluyeron dos salas.

Ya con sentencia cantada, por más que se le otorgó el perdón, ¿no ha entendido Franco y su entorno que enviar la señal de arrepentimiento ayuda?

Al contrario, se ha considerado una víctima, puso a la justicia entre quienes están en su contra (estás conmigo o en mi contra), se cuestiona por qué a él y no a otros (o a todos) si su pifia es "común". Ha asumido que la abundancia de casos como el suyo lo legitima y no puede haber consecuencia legal.

Casi 34 meses después de haber sido apartado de los Tampa Bay Rays, en un proceso judicial que se desconoce cuándo terminará, Franco y su entorno no asimilan del todo el ponche y se ven de vuelta en el Tropicana Field con un "borrón y cuenta nueva".

Ni Franco ni muchos de los que quieren su perdón de MLB entienden que si el castigo no es alto entonces el mensaje que busca la justicia no llegará como el sistema se lo propone para alertar del abuso en el que incurrió. Los potenciales infractores tendrían un gran ejemplo para prolongar ese actuar si no hay un ejemplo con el Patrón, como llaman los cercanos a Franco.

Reconocer su falta, alegar que ha aprendido y prometer no cometerlo más suma... ni siquiera lo han entendido. ¿Perdón? Así de simple no se corrige.

Amén de lo que determine la justicia dominicana tras la apelación que prometió el Ministerio Público al perdón que recibió Franco el mes pasado, su vuelta a jugar en los Estados Unidos dependerá de factores como si recibe el visado de trabajo y de si la MLB decide sancionarlo. Los precedentes no auguran noticias halagüeñas para el infielder.

Las consecuencias

Si Franco recibe el perdón que piden Martínez y Beltré, sin antes haber señales de arrepentimiento del pelotero, entonces se enviaría un mensaje opuesto al espíritu de la justicia y la MLB, aunque algunos entienden que la mordida de 15 millones de dólares es más que suficiente.

Infringir las leyes puede costar la carrera hasta de un jugador que tiene el potencial de llegar al Salón de la Fama. El deporte profesional vende una imagen limpia, que sea a prueba de balas.