De Lou Gehrig a Lance Berkman, coincidencias increíbles

"He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito" Michael Jordan “

El béisbol no es sólo estadísticas, reglas y fundamentos, sino que tiene muchos hechos interesantes. Todas las situaciones que se dan en este interesante mercado de las bolas y los strikes dejan grabados en muchos casos coincidencias increíbles que sirven como parámetro para recrear situaciones que al paso del tiempo nos deleitan.

Revisando la carrera de Lou Gehrig con los Yanquis de New York, hay muchas situaciones que llaman poderosamente la atención.

Póngale atención a este coincidencia del Caballo de Hierro. Durante siete temporadas consecutivas, los 8 de junio, Gehrig disparó cuadrangular. Todo empezó el miércoles 8 de junio de 1932, en el Navin Field de Detroit, cuando le dio uno al pitcher Earl Whitehill, en la victoria de los Yanquis por 4-3.

Un año más tarde en el mismo día del mes, que cayó jueves, en el Shibe Park de Filadelfia, los Atléticos de Connie Mack ganaron por 14-10; pero Gehrig le sacó la pelota al pitcher, Tony Freitas. Ya en el Yankee Stadium, el viernes 8 de Junio de 1934 ganaron fácil 11-4 a los mismos Atléticos y Gehrig le conectó cuadrangular al pitcher, Johnny Marcum.

En 1935 fue en el Fenway Park, donde "Columbia Lou" le pegó jonrón a Wes Farell, dividiendo en una doble cartelera, ese sábado 8 de junio.

Le dan una paliza de 12-3 a los Cafés de San Luis, el lunes 8 de junio de 1936, en el parque que Babe Ruth construyó, y el batazo es sobre Jack Knott.

En los dos últimos años en 1937 y 1938, los batazos son sobre lanzadores de los Medias Blancas en el mismo día 8 de junio, sumando siete temporadas consecutivas.

Pero como las proezas y récords se establecen para romperse, tuvieron que pasar muchos años para que un bateador igualara la proeza de Gehrig.

La hazaña de Berkman

El viernes 21 de septiembre de 2007, Lance Berkman, de los Astros de Houston empató con "El Caballo de Hierro". Todo empezó el viernes 21 de septiembre de 2001, en el nuevo parque de Houston que fue bautizado como Enron Field y fue contra el lanzador Scott Chiasson que estaba con los Medias Blancas.

Un año mas tarde, en el mismo día, fue sobre Matt Morris de los Cardenales de San Luis, en el Busch Stadium. Lo hace de nuevo en el mismo estadio de San Luis, el domingo 21 de septiembre de 2003, ahora sobre los lanzamientos de Sterling Hitchcock.

En los dos siguientes años hace lo mismo en el SBC de San Francisco y PNC, la casa de los Piratas. Para 2006, el estadio de Houston había cambiado de nombre y ahora era el Minute Paid Park, donde Lance le bateó jonrón a Chris Carpenter.

En el 2008 en el PNC Park, el domingo 21 de septiembre, solamente pudo batear un doble y ahí terminó su gran racha.

¿Qué les parece?. La verdad que hasta las coincidencias son interesantes en MLB.

Un día como hoy 1921 - Babe Ruth es arrestado por exceso de velocidad en Nueva York, multado con 100 dólares y encarcelado hasta las 16:00. El partido es a las 15:15, así que le llevan un uniforme. Se cambia en la cárcel y sigue a una escolta policial hasta el estadio, donde entra con Nueva York perdiendo 3-2. Los Yankees remontan y ganan 4-3.

1933 - Jimmie Foxx conecta jonrones en sus tres primeros turnos al bate mientras los A's superan a los Yankees 14-10. Había conectado un jonrón en su última vez el día anterior, lo que le dio cuatro jonrones consecutivos.

1935 - Lou Gehrig choca con Carl Reynolds en una jugada en primera base y abandona el partido con lesiones en el brazo y el hombro. Su racha consecutiva se mantiene, en parte, por un aplazamiento por lluvia del partido del día siguiente y una fecha libre.