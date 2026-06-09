La cantidad de bateadores de 200 hits se ha reducido

"Quisiera ser como tú, que no sientes las penas. Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas. " José Alfredo Jiménez Actor y cantautor mexicano “

Los bateadores consistentes de 200 hits por temporada, como lo hicieron Ty Cobb y Pete Rose, en la actualidad se han reducido.

En la década de 1930, más de una docena de jugadores de la MLB registraban regularmente 200 hits por temporada. Hoy en día, los bateadores son más fuertes y rápidos que nunca, pero el béisbol tiene suerte si ve siquiera uno.

Este marcado descenso no se debe a la falta de talento, sino a una transformación fundamental en la forma en que se juega y se gestiona el béisbol, donde varios factores importantes contribuyen a la escasez de temporadas con 200 hits en la actualidad.

Una de las causas es la evolución del pitcheo. En las épocas de Cobb y Rose, los lanzadores abridores solían completar los juegos. El tercer o cuarto turno al bate de un bateador generalmente se presentaba contra un abridor fatigado que lanzaba mucho más lento que en la primera entrada.

Hoy en día, los abridores rara vez lanzan entradas largas y el domingo lo vimos de nuevo cuando Sandy Alcántara frente a Tampa con 90 pitcheos en 7.0 innings fue relevado.

En cambio, los bateadores se enfrentan a una sucesión incesante de relevistas altamente especializados que entran al juego frescos, lanzando frecuentemente a casi 160 kilómetros por hora (99.4 mph) con lanzamientos rompientes optimizados y de alto efecto.

La estrategia ofensiva moderna prioriza la producción de carreras mediante el porcentaje de slugging y el porcentaje de embasamiento, en lugar del promedio de bateo.

Los jugadores han optimizado su mecánica de swing para conectar jonrones, una estrategia de alta recompensa que, naturalmente, conlleva mayores tasas de ponche. Además, los bateadores son muy pacientes, lo que les permite obtener más bases por bolas.

Dado que las bases por bolas no cuentan como turnos al bate oficiales, los bateadores muy disciplinados tienen menos oportunidades de conectar un hit.

Manny Machado critica la sabermetría y el posicionamiento defensivo avanzado. Las oficinas ahora cuentan con enormes bases de datos de trayectorias de bateo y velocidades de salida de la pelota. Los equipos colocan a sus jugadores de campo exactamente donde es más probable que un bateador específico conecte la pelota.

Incluso con las reglas recientes que limitan los cambios extremos en el cuadro interior, el posicionamiento de los jardineros y la defensa basada en datos convierten rutinariamente batazos fuertes en outs que en décadas anteriores habrían encontrado fácilmente huecos en el campo.

Disparar 200 hits requiere un volumen de juego tremendo.

Pete Rose jugaba habitualmente 160 o más partidos al año.

Los equipos modernos priorizan la salud y el descanso de los jugadores, lo que significa que los titulares suelen jugar entre 145 y 150 partidos.

Perder 15 partidos reduce el número de turnos al bate disponibles en aproximadamente 60 apariciones, lo que limita considerablemente el margen de error para cualquiera que intente promediar más de un hit por partido.

El declive de las temporadas con 200 hits refleja el cambio del béisbol hacia la eficiencia y la potencia, reemplazando el enfoque tradicional de contacto mediante golpes de bofetada del pasado con un juego impulsado por la velocidad, los datos y los jonrones.

Un día como hoy, 9 de junio 1999: Los Expos aplastan a Boston 13-1, imponiendo a Pedro Martínez (11-2) su primera derrota en dos meses.Mike Thurman consigue la victoria lanzando hasta la octava entrada. Montreal anota ocho en la octava, incluyendo un jonrón de tres carreras del novato relevista Guillermo Mota, en su primer turno al bate en las Grandes Ligas.

2019: El exjugador de los Boston Red Sox, David Ortiz, recibe un disparo por la espalda mientras está sentado en un bar en Santo Domingo. El tirador es detenido de inmediato.