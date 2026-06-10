Joel Youngblood y Danny Jansen, con dos equipos diferentes el mismo día

""El elefante no anda diciendo a todos lo grande que es. El sólo camina". Anónimo" “

La historia del béisbol de las Grandes Ligas consigna que dos jugadores, Joel Youngblood y Danny Jansen, jugaron para dos equipos diferentes en un mismo día.

El ejemplo más famoso sería el de Youngblood, que el 4 de agosto de 1982, el jardinero de los Mets, se presentó al bate contra el lanzador de los Cubs y futuro miembro del Salón de la Fama, Ferguson Jenkins, en el Wrigley Field de Chicago.

Conectó un sencillo al hueco entre el jardín izquierdo y el central, impulsando dos carreras y poniendo a los Mets arriba 3-1.

Pero al regresar al dogout se enteró de que lo habían negociado a los Expos de Montreal. Y no solo eso, sino que los Expos tenían un partido en Filadelfia esa misma noche, contaban con una plantilla reducida y necesitaban a Youngblood.

Así que corrió al club, se cambió de ropa, cogió un taxi al hotel, hizo la maleta y cogió otro taxi al aeropuerto.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que había dejado su guante en Wrigley Field. Así que le indicó al taxista que fuera a Wrigley, encontró su guante y salió corriendo. Llegaron al aeropuerto y Youngblood tomó el único vuelo a Filadelfia con solo unos minutos de sobra.

Una vez en Filadelfia, tomó otro taxi que lo llevó al Veterans Stadium. Eran las 9:30 de la noche y el partido estaba en la séptima entrada.

Acababa de ponerse un flamante uniforme de los Expos cuando el mánager Jim Fanning gritó: "¡Youngblood, sal aquí! ¡Te toca batear!".

Sin tiempo para calentar, Youngblood practicó algunos swings en el círculo de espera y luego se colocó en el plato para enfrentarse a otro futuro miembro del Salón de la Fama, Steve Carlton. Bateó un sencillo por el centro.

Sigue siendo el único jugador de las Grandes Ligas en la historia en conseguir un hit para dos equipos diferentes en el mismo día.

El 26 de junio del 2024 Jansen empieza titular en la receptoría de los Blue Jays vs. Red Sox (el juego es suspendido por lluvia en la 2da entrada). El 26 de agosto Jansen será el receptor titular de los Red Sox en el juego reanudado vs. los Blue Jays.

Un día como hoy 1921, Babe Ruth, de los Yanquis dispara el jonrón 120 de por vida frente al lanzador Jim Bagby de Cleveland y toma el liderato de jonrones de por vida.

1992, Luis Polonia, de los Angelinos de California se robó cuatro bases, marca personal contra los Medias Blancas de Chicago.

1996, Ramón Morel, lanzador de los Piratas de Pittsburgh, obtiene su primera victoria en las Grandes Ligas frente a San Francisco.