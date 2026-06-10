Lidom y Fenapepro se sentarán para acuerdo

El próximo torneo otoño-invernal está programado para arrancar a mediados de octubre. ( DIARIO LIBRE )

Desde febrero, en el despacho del presidente de la Lidom, Vitelio Mejía, reposa el folder que la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales (Fenapepro) envió con los puntos que exige para la renovación del acuerdo laboral que en sentido práctico expiró con el fin de la Serie del Caribe de Jalisco.

Sin embargo, será la próxima semana cuando las negociaciones entre las partes arranquen, ante la inquietud de los jugadores por la demora y que les llevó a enviar cartas a los clubes, supo Diario Libre.

Los peloteros ya no están en asistir a eventos internacionales (como Titanes del Caribe) sin un marco regulatorio que garantice condiciones mínimas. Si bien el sistema de agencia libre le ha favorecido quieren ajustes, al igual que instaurar una estructura que reglamente las firmas a Asia una vez arranque la temporada.

El gremio que dirige Erick Almonte también quiere actualización en los renglones salariales. Las partes se habían propuesto el 30 de agosto como fecha límite para concluir un acuerdo que rija por cuatro años y no llegar al sorteo de novatos de septiembre sin que todo esté claro en el papel.

Prometen ser negociaciones intensas, aunque lejos de como están entre la MLB y el sindicato. La agencia libre ha disparado salarios y, si bien es el Licey que ha llevado la voz más crítica, no es que el resto de los clubes esté del todo contento.

Mayor dinero para alrededor de 400 peloteros que juegan en una campaña es más costos, más necesidad de identificar nuevas fuentes y la apuesta internacional que tanto prometía en 2023 se encuentra estancada, con procesos judiciales abiertos.

Consenso

El punto que parece encontrará menos obstáculos es el concerniente a las firmas a Asia. Los peloteros ya hicieron una propuesta en 2020 que incluiría un pago del equipo japonés, surcoreano o taiwanés que reclutara a un jugador en pleno torneo, como medida compensatoria.

A la mayoría de los clubes gustó, pero no hubo consenso, puesto que el descuento saldría del salario del pelotero. Las últimas temporadas, con nóminas más altas impulsado por la agencia libre, han disparado el interés de los equipos de Lidom, que ya sienten la presión hasta de clubes del verano mexicano, que ya tienen los músculos como para ordenar detener a jugadores del circuito quisqueyano.

Se plantea un sistema que asegure una porción (ya sea porcentual o fija) del contrato del jugador, como medida compensatoria para equipos que tienen que replantear estrategias. Pinta que será interesante.