Andy Hawkins perdió un juego completo sin hit

"Cuando uno está en condición. Tiene amigos a granel. Pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira. Vemos que todo es mentira. Y que no hay amigo fiel" Oscar Agudelo “

¿Cómo ocurrió el juego sin hit perdido por Andy Hawkins?

El 1 de julio de 1990, Andy Hawkins, de los Yankees, lanzó un juego completo sin permitir hit, pero inexplicablemente perdió 4-0. Un año después, la MLB borró por completo su insólito logro de los libros de récords.

La desastrosa entrada de Hawkins en la historia del béisbol comenzó con una actuación brillante. Lanzando como visitante contra los Chicago White Sox en el Comiskey Park, mantuvo al equipo local sin hit durante siete entradas.

Pero en la parte baja de la octava, la defensa de los Yankees se derrumbó. El tercera base Mike Blowers cometió un error en tiro, y Hawkins otorgó dos bases por bolas, llenando las almohadillas.

Con dos outs, el jardinero izquierdo novato Jim Leyritz -un receptor natural jugando fuera de su posición- dejó caer una bola fácil, lo que permitió que anotaran tres carreras.

El siguiente bateador conectó un elevado al jardín derecho que Jesse Barfield perdió de vista por el sol, anotando así una cuarta carrera sucia. Hawkins terminó la entrada habiendo permitido cuatro carreras sin conceder un solo hit.

Como los White Sox jugaban en casa y mantenían la ventaja al inicio de la novena entrada, no tuvieron que volver a batear.

El partido terminó y Hawkins completó ocho entradas. En aquel entonces, las reglas de la MLB reconocían cualquier juego completo sin hit como un not-hitter, lo que significa que Hawkins entró oficialmente en los libros de récords a pesar de la humillante derrota por 4-0.

Esa situación duró poco más de un año. En septiembre de 1991, el Comité de Precisión Estadística de la MLB, presidido por el comisionado Fay Vincent, votó a favor de estandarizar los registros históricos.

El comité redefinió el concepto de juego sin hit, estableciendo que un lanzador debe completar al menos nueve entradas completas y no permitir ningún imparable durante todo el partido.

Esta nueva y estricta definición eliminó retroactivamente 50 juegos de la lista oficial de juegos sin hit.

Las víctimas fueron principalmente lanzadores que completaron juegos de cinco, seis o siete entradas en partidos acortados por la lluvia a principios del siglo XX. Sin embargo, la norma también excluyó a lanzadores visitantes como Hawkins, que perdieron juegos de ocho entradas sin permitir ningún incogible porque el equipo local nunca bateó en la novena.

Hoy en día, Hawkins no es reconocido ni por un juego sin hit ni por un juego completo sin permitir carrera. En cambio, ostenta una singular y dolorosa anomalía estadística: es el único lanzador en la historia del béisbol moderno que ha permitido cuatro carreras en un juego sin conceder un solo hit.

Un día como hoy En 1987, George Bell, Toronto batea de 5-3, dos jonrones para sumar 23 y remolca seis carreras para llegar a 60.

En 1993, Tony Fernández, Mets, es negociado a Toronto por Damian Jackson.