Tom Tresh y sus tres juegos en el shortstop sin realizar un out

"No seas supersticioso. Nada sucederá hoy viernes 13 que no pueda suceder el sábado 14. " “

En la Copa Mundial de Fútbol ya corre el balón. Y en el mejor baloncesto de la bolita del mundo (NBA) los Knicks están a ley de un triunfo para descorchar la Moet.

Vamos al túnel del tiempo con esta historia increíble de Tom Tresh, paracorto de los Yankees.

Jugando el último partido de la serie contra los Tigres en Detroit, el 30 de julio de 1968, los felinos derrotan a los mulos por 5-0 y el parador en corto de Nueva York, Tom Tresh no tienta la pelota en forma oficial.

Al día siguiente, después de un vuelo corto, llegan a Boston para enfrentarse a los Medias Rojas y los derrotan con pizarra de 7-3 y Tresh, de nuevo, no realiza ni un out, ni asistencia.

Mucho más cerrado el segundo juego, pues los Yankees terminan ganando por 1-0 y todo el mundo pendiente del shortstop de los Bombarderos, quien por tercera vez consecutiva, no realiza out y tampoco asistencia.

Tresh comenzó su carrera profesional en Clase D, Saint Petersburg de la Florida State League en 1958 hasta Richmond de la International League en 1961. Fue nombrado Novato del Año de la International League en Richmond. El joven campocorto bateó .315, impulsó 42 carreras y liberó al equipo en hits (176) y dobles (23). Su gran temporada le valió una convocatoria para los Yankees al final del año, debutando en las Grandes Ligas como corredor emergente por el receptor Johnny Blanchard, (jugó dos campañas con Licey), el 3 de septiembre de 1961.

Tom Tresh falleció el 14 de octubre de 2008, a causa de un infarto. Le sobrevivieron sus cuatro hijos, su segunda esposa Sandra, dos hijastros y 14 nietos.

Un día como hoy 2010: En una batalla en la Ciudad del Viento, dos lanzadores coquetean con los juegos sin hit. Gavin Floyd de los White Sox mantiene a los Cubs sin hit hasta que Alfonso Soriano conecta un doble con dos outs en la séptima, mientras que el bateador emergente Juan Pierre interrumpe la apuesta de Ted Lilly por un no-no con un sencillo al inicio de la novena.

Es la primera vez desde el 13 de julio de 1980 que no se registran hits en las primeras seis entradas de un partido. También fue la primera vez que se produjeron 41 outs antes del primer hit desde el juego sin hit de Sandy Koufax frente al juego de un hit de Bob Hendley en septiembre de 1965.

2015: Alex Rodríguez consigue su impulsada 2,000 con un jonrón de dos vueltas en la derrota de los Yankees por 9-4 ante los Orioles. Es el cuarto jugador en alcanzar este hito, tras Cap Anson, Babe Ruth y el líder histórico Hank Aaron.

