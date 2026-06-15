Estados Unidos y Marruecos abrieron la puerta del fútbol

El inicio de la Copa del Mundo ha dejado partidos memorables, destacando las brillantes actuaciones de Estados Unidos y Marruecos en la primera ronda de la fase de grupos. ( FUENTE EXTERNA )

Los mundiales, desde que arrancan, nos regalan partidos para que los acomodemos en la memoria y no lo olvidemos más. En este, donde apenas mañana llegaremos a cumplir la primera rueda de la fase de grupos, Estados Unidos y Marruecos, en sus respectivos compromisos, nos han regalado recitales de puro fútbol.

El equipo de Pochettino gestionó muy bien la presión del anfitrión. Los estadounidenses son un grupo de jugadores de mucho talento, en su mayoría jóvenes, con el agregado de acumular experiencia en las mejores ligas del mundo; el once que salió de inicio contra Paraguay, nueve juegan en Europa.

Debo admitir que me sorprendió la goleada por el rival que enfrentaron, pero no por falta de capacidad para gestarla. Paraguay es un equipo complicado, y este de Alfaro siempre supo bien romper los esquemas del contrario.

Dicho esto, lo del viernes en Los Ángeles fue un festival. Usted, que todavía disfruta ver fútbol, seguro que se gozó ver a Pulisic creando desde todos los sectores de la cancha, filtrando pases, o distribuyendo balones que se convertían en ocasiones de gol. El eje de la mitad de Adams, Tillman y Mckennie estuvo impecable en la recuperación, cubriendo cada espacio y ahogando las salidas de los paraguayos.

Dejando de lado el autogol, los demás fueron goles de museo. Los dos de Balogun y el de Gio Reyna con pie cambiado son para ponerse de pie, aplaudir y disfrutar.

Cautela, eso sí, no nos dejemos empujar por la sed de pronósticos, tampoco nos emborrachemos con apuestas. Falta un montón para comenzar a ponerlos como candidato, que no, que no lo son, aunque tampoco lo bien que han jugado es suerte de anfitrión, mucho menos de principiante.

En el MetLife de Nueva Jersey Marruecos jugó mirándole los ojos a Brasil, y en muchos aspectos del partido la superó. Hay dos cosas que adolecen los brasileños que a los marroquíes le sobra: genialidad en sus bandas y cohesión en sus mediocampistas. El jovencito Bouaddi y El Aynaoui, estuvieron brillantes en la creación, y por ambos laterales Hakimi y Mazraoui circularon con eficacia y peligro.

La nostalgia acompaña al simpatizante de la Canarinha, y los entiendo. Se añora una época, aquella del ´Jogo Bonito´, que ya pasó. Hoy es un equipo de muchas lagunas que le falta juego, pero no pegada, viéndose avasallada el sábado demostró que es capaz de liquidarte si te descuidas, y con lo que tiene creo que le alcanza para aspirar a ganar.

Me despido aclarándoles que termino la columna a la mañana del lunes, en la previa del estreno de España, con el deseo de que el fútbol siga luchando por ser el único protagonista, incluso de su propio mundial.