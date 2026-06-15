Steve Garvey: ¿Por qué no es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown?

"La vida te va enseñando quien sí, quien no y quien nunca. " Anónimo “

Steve Garvey vistió la franela de los Tigres del Licey, en los torneos de 1972-73 y 1973-74. Fue un jugador muy bueno durante mucho tiempo, en el segundo mercado mediático más grande, con algunas hazañas en la postemporada. No habría sido una elección vergonzosa para el Salón de la Fama.

Pero sus escándalos personales probablemente le costaron algunos votos de los periodistas tradicionales, y sus deficiencias estadísticas le costaron los de los votantes más visionarios. Dos strikes y está fuera: Cooperstown no perdona tanto como el béisbol.

Steve Garvey fue una de las primeras víctimas de la sabermetría. Bill James creó dos indicadores: el Monitor del Salón de la Fama para evaluar la probabilidad de que un jugador ingresara al Salón de la Fama de Cooperstown, y los Estándares del Salón de la Fama para evaluar si el jugador merecía dicho ingreso.

Garvey obtuvo 131 puntos en el Monitor, donde una puntuación de 100 significa una probable admisión según los criterios tradicionales. Pero surgió en 1993, cuando algunos votantes del Salón de la Fama comenzaban a prestar más atención a las estadísticas, incluidas las creaciones sabermétricas como WAR y OPS+, en lugar de los logros más destacados como los títulos de bateo, las carreras impulsadas y los Guantes de Oro.

Garvey obtuvo solo 32 puntos en los Estándares, siendo 50 el umbral para un jugador estadísticamente meritorio. ¿Por qué? Garvey no era un jugador eficiente. Recibía pocas bases por bolas y bateaba para muchas jugadas de doble eliminación. Por cada base robada con éxito, era atrapado 0.75 veces. A pesar de cuatro Guantes de Oro, era un primera base mediocre, incluso malo. Cuando los votantes del Salón de la Fama comenzaron a ir más allá de los titulares y a realizar un análisis estadístico sistemático, Garvey parecía pertenecer al Salón de los Muy Buenos por Mucho Tiempo, no al Salón de la Fama.

Comparemos a Garvey con Tony Pérez, un jugador similar que debutó en 1992, a diferencia de Garvey en 1993. Garvey tuvo un mejor promedio de bateo de por vida, 0.294 frente a 0.279. Pero Pérez fue significativamente más valioso como bateador. Recibió casi el doble de bases por bolas que Garvey, por lo que su porcentaje de embasamiento fue de 0.341 frente a 0.329. Tenía más potencia, con un slugging de 0.463 frente a 0.446.

Como resultado, Pérez tuvo un mejor OPS, y su OPS+ de carrera fue de 122 frente al 117 de Garvey. Puede que no parezca una gran diferencia, pero las estadísticas de Pérez lo ubican en el puesto 31 entre los primera base de las Grandes Ligas, mientras que Garvey está en el puesto 51. Dado que hay 27 jugadores de primera base en el Salón de la Fama, la elección de Pérez parece marginal, mientras que la de Garvey no se acerca mucho.

En sus primeros años de elegibilidad, Pérez obtuvo el 50% de los votos, mientras que Garvey consiguió el 41,6%. Sin embargo, el apoyo a Pérez creció de forma bastante constante hasta su elección en el año 2000. El apoyo a Garvey, en cambio, disminuyó progresivamente, principalmente debido a la creciente influencia de la sabermetría.

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