Babe Ruth realizó cuatro pitcheos y fue expulsado del juego

"A veces, retirarse es el mayor acto de dignidad y respeto hacia uno mismo." Mario Benedetti “

El 23 de junio de 1917, Babe Ruth golpeó a un árbitro y fue expulsado tras solo cuatro lanzamientos. El relevista Ernie Shore entró en su lugar y realizó 26 outs perfectos, un juego perfecto que la MLB anuló 74 años después.

El incidente comenzó cuando Ruth subió al montículo con los Medias Rojas de Boston contra los Senadores de Washington. Al inicio del partido otorgó cuatro bolas consecutivas al primer bateador, Ray Morgan. Furioso por las decisiones arbitrales, Ruth se abalanzó sobre el árbitro principal, Brick Owens, le dio un puñetazo detrás de la oreja y fue expulsado inmediatamente.

Shore entró desde el bullpen para relevarlo. Tras unos lanzamientos de calentamiento, se puso manos a la obra. En su primer lanzamiento, Morgan intentó robar la segunda base y fue eliminado. Acto seguido, Shore retiró a los siguientes 26 bateadores de los Senators en orden.

Lanzó a 26 hombres y registró 26 outs consecutivos. Dado que Morgan fue eliminado en las bases, los Red Sox registraron 27 outs enfrentando solo a 27 bateadores, neutralizando por completo a los Senators.

Durante más de siete décadas, las Grandes Ligas de Béisbol reconocieron oficialmente la actuación de Shore como un juego perfecto. Después de todo, había retirado a todos los bateadores a los que se enfrentó. Pero en 1991, el Comité de Precisión Estadística de la MLB formalizó una definición más estricta: un juego perfecto requiere que un lanzador complete al menos nueve entradas sin permitir que ningún jugador contrario llegue a base por ningún medio.

Debido a que Ruth había otorgado una base por bolas al comienzo del juego, un corredor técnicamente había llegado a base, invalidando así el criterio de "perfecto". La decisión retroactivamente despojó a Shore del logro, reclasificando el juego como un juego sin hit combinado, lo que supuso una degradación técnica para un lanzador que nunca permitió que un corredor llegara a base.

Un día como hoy, 16 de junio 2005: El veterano primera base de los Bravos de Atlanta, Julio Franco (46), registra su primer juego con dos robos desde 1994 y su compañero lanzador John Smoltz (38) logra su primer partido con dos hits desde 1999 en la victoria 5x2 de los Bravos sobre Cincinnati.

2012: Jason Hammel lanza un partido de un solo hit mientras los Orioles derrotan a los Braves, 5 - 0, en un partido interligas. Ervin Santana se une a él más tarde esa noche. Retira a los primeros 20 bateadores del partido antes de permitir un sencillo con dos outs a Justin Upton en la séptima; los Angels derrotan a los Diamondbacks, 2 - 0.

2015: Los Orioles conectaron ocho jonrones en una demolición de 19 - 3 sobre los Phillies, estableciendo un nuevo récord del equipo. Manny Machado y Chris Parmelee, en su primer partido con Baltimore, conectaron dos batazos largos cada uno, los O´s anotaron seis carreras en la primera. Por su parte, los Phillies completan una gira de 0-8 fuera de casa, su peor desde un 0-9 en 1883. Jimmy Paredes, David Lough y Chris Davis conectaron los otros jonrones, mientras que Dustin McGowan, que sustituye a Jerome Williams en la primera entrada, permite cinco jonrones en 3 1/3 entradas.