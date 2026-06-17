El Boulevard de Haina debe ser bautizado con el nombre de "Hermanos Rojas Alou"

"Se necesita poder respirar, poder tener este verde para los niños y para las familias. Eso vale cualquier precio." Luis Abinader Presidente de la República Dominicana “

El presidente Luis Abinader inauguró el Boulevard de la Salud en Haina, una obra concebida como un amplio espacio que servirá para el fomento de la recreación, deporte y esparcimiento para los residentes del municipio, con una inversión superior a los RD$135 millones.

Este acogedor escenario debe ser bautizado con el nombre de "Hermanos Rojas Alou", en honor a la "Trilogía de Haina", Felipe, Mateo y Jesús, los tres hermanos que colocaron en lo mas alto del firmamento el municipio de Haina.

Felipe Alou, bautizado como el "Panqué de Haina", Mateo Alou y Jesús Alou, tres dominicanos, hijos de Haina, que rompieron barreras en una época donde ser latino en Grandes Ligas era una lucha diaria.

Una fecha memorable para los dominicanos amantes del béisbol es el domingo 15 de septiembre de 1963, cuando los hermanos Rojas Alou, conocidos popularmente como "Los hermanos Alou", patrullaron el outfield de los Gigantes de San Francisco en el desaparecido Forbes Field de Pittsburgh.

La grandeza de los Hermanos Rojas Alou, nos obliga a recordar a Federico Henríquez y Carvajal el 12 de agosto de 1903 al pronunciar el panegírico ante el cadáver de Eugenio María de Hostos en el antiguo Cementerio de la Avenida Independencia; de modo lapidario sentenció: "¡Oh, América infeliz, que solo sabes de tus grandes vivos, cuando ya son tus grandes muertos!".

El Boulevard de Haina es una extensión de 27,800 metros cuadrados que incluye una intervención paisajística integral, senderos peatonales, áreas verdes, espacios recreativos y deportivos, además de mobiliario urbano destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, que deben recordar a diario la grandeza como deportistas y ciudadanos ejemplares de la Trilogía de Haina: Felipe, Mateo y Jesús.

Un día como hoy, 17 de junio 1958: Osvaldo Virgil, que se convirtió en el primer hombre negro en jugar para los Tigres de Detroit 11 días antes, batea 5 de 5 en su primer partido en casa en el Briggs Stadium. La actuación del dominicano ayuda a Detroit a vencer 9x2 a los Senadores de Washington.

2003: Los lanzadores Jae Seo, David Weathers y Armando Benítez se combinaron para un partido de un solo hit mientras los New York Mets vencían 5x0 a los Marlins de Florida. Es el tercer partido consecutivo en que los Mets participan en un partido de un solo hit.

2005: Miguel Tejada, de los Orioles de Baltimore, juega su partido consecutivo 822, empatando con Gus Suhr en el noveno puesto de la lista histórica.