Fenway Park, en Boston, tiene 114 años y el Quisqueya 71

"Quien sabe lo que siembra, no le teme a la cosecha." Anónimo “

El Estadio Quisqueya-Juan Marichal fue inaugurado el 23 de octubre de 1955, hace 71 años, y un sector de los empresarios de béisbol, espera que el Gobierno edifique un nuevo parque, con el San Benito de que sea un escenario adecuado para juegos de exhibición de Grandes Ligas.

El Estadio Quisqueya tiene espacio para ser remodelado sin que pierda la esencia y ampliar su capacidad para la demanda de boletas únicamente para los juegos de Águilas Cibaeñas vs Tigres de Licey.

Durante la temporada de 1912, los Medias Rojas de Boston dejaban entrever que contarían con el parque de pelota más duradero en la historia del béisbol y vaya que lo hicieron con muy pocas fanfarrias.

El día en que se inauguraron las instalaciones, la atención local no estaba en los Medias Rojas, sino en el barco más grande y famoso del mundo, el "Titanic", que había golpeado un iceberg y se había hundido en el Atlántico Norte.

Entre los 1,500 que lamentablemente perecieron, se encontraban diecisiete residentes de Massachusetts y fue esta tragedia marítima y no la apertura del parque de pelota lo que encabezó las notas de los periódicos.

De cualquier modo, el 17 de abril fue un día triste y lluvioso y la inauguración fue pospuesta. Al siguiente día, fue pospuesta de nuevo. El día 19 llovió una vez más.

Finalmente el 20 de abril de 1912, el Fenway Park tuvo su primer juego de béisbol.

Las festividades dieron inicio con una nueva práctica que pronto sería adoptada por todos y hasta nuestros días se volvería muy común: la ceremonia del "primer lanzamiento."

Este famoso lanzamiento fue realizado por el aficionado número uno de los Medias Rojas, la primera autoridad en Boston, el Sr. John Fitzgerald, conocido por todos como "Honey Fitz."

Medio siglo después el homónimo y nieto de "Fitz," John Fitzgerald Kennedy, sería electo Presidente de los Estados Unidos.

En ese juego inaugural, los Medias Rojas cometieron seis errores y dejaron a 18 hombres en base, pero se las arreglaron para que en 12 peleados innings vencieran a los Yankees.

Fueron testigos 24,000 asistentes al parque, solamente el 70 % de su capacidad, aun así, al siguiente día, el evento no se ganó los titulares en los periódicos, todo mundo estaba leyendo acerca del "Titanic."

El día de su apertura, el Fenway Park era muy similar al estadio que conocemos hoy en día.

Un día como hoy, 18 de junio 1989: Los Filis de Filadelia traspasan al segunda base Juan Samuel a los Mets a cambio del jardinero Lenny Dykstra y el lanzador Roger McDowell. Los Mets intentarán convertir a Samuel en jardinero central, con poco éxito.

2002: El dominicano Luis Castillo, de los Marlins de Florida, igualó la racha de hits más larga para un segunda base en las Grandes Ligas al conectar de imparable en su partido número 33 consecutivo, empatando una marca establecida 80 años antes por Rogers Hornsby. Castillo alcanzó la hazaña con un rodado que se desvió tras golpear al lanzador en la sexta entrada. Los Marlins derrotaron 2-1 a los Indios de Cleveland.

2012: Los Yankees vencieron a los Bravos, 6 - 2, gracias al pitcheo de CC Sabathia, logrando su décima victoria consecutiva. Mark Teixeira y Robinson Canó conectan un jonrón cada uno.