Un hit inolvidable: el 3,000 de Alex Rodríguez

"Nunca permitas que el miedo a poncharte te mantenga fuera del juego." Babe Ruth “

Alex Rodríguez disparó su hit 3,000 contra uno de los grandes lanzadores del béisbol: el derecho Justin Verlander (225-129, de por vida), ranqueado entre los 50 mejores lanzadores de la historia.

Rodríguez disparó un jonrón para alcanzar su hit 3,000 ante Verlander un día como hoy, pero en el 2015. Según datos recuperó esa pelota días después. Fue en una victoria de los Yanquis de Nueva York 7-2 sobre los Tigres de Detroit en el Yankee Stadium.

De paso se convirtió en el jugador 29 que alcanza esa cifra, que a esta fecha encuentra a 32 peloteros en ese exclusivo círculo y especial si se toma en cuenta que según Reddit, 18,918 peloteros habían jugado en las Grandes Ligas.

Rodríguez no había logrado en la temporada del 2015 títulares agradables de la prensa.

El fuego graneado de los medios, no le sacaba el guante por los pecados cometidos por el consumo de esteroides, mancha que ha tenido que arrastrar y que acaba de hacer ruido de nuevo con su elección al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

A-Rod conectó su hit 3.000 de por vida y sonriendo realizó el recorrido de todas las bases del Yankee Stadium el viernes 19 de junio del 2015 a las 7:41 de la noche, lo más destacado hasta el momento en lo que se había convertido en una temporada resurgente para el deshonrado toletero.

Defendió con maestría la posición seis de los Marineros de Seattle de 1994-2000; Vigilantes de Texas, 2001-03; New York Yankees, 2004-16, fue 14 veces al Juego de Estrellas; 10 veces ganador del Bate de Plata, dos veces ganó el Guante de Oro y fue campeón de la Serie Mundial 2009 con los Yankees.

Promedia de por vida .295, 3,115 hits, 2,021 anotadas, 696 jonrones, 2,086 carreras impulsadas y 329 bases robadas.

Rodríguez se mudó a la tercera base en el 2004 después de haber sido cambiado a los Yankees de Nueva York, pero su primera década como gran jugador se proyectó como posiblemente el mejor campocorto en la Liga Americana y su trabajo completo merece un lugar entre los tres mejores jugadores en jugar en esa posición.

Rodríguez ganó el título de bateo con un promedio de .358 en 1996, que fue su primera temporada completa, y también lideró todo el béisbol con 54 dobles y marcó el ritmo de la Liga Americana con 141 carreras anotadas y 379 bases totales mientras fletó 36 jonrones y remolcó 123 carreras siendo apenas un joven de 20 años. Terminó segundo en la votación de Más Valioso de la Liga Americana.

En 1998, Rodríguez se unió al club 40-40 cuando bateó 42 jonrones y robó 46 bases, récord personal.

A-Rod llegó a la agencia libre a los 25 años y firmó el contrato más extraordinario (10 años, US$252 millones) en la historia de la MLB (que luego rompió después de ser cambiado a los Yankees) por los Rangers de Texas.

En tres años en Texas, Rodríguez bateó 156 jonrones, que lideran la Liga Americana cada año y las mayores dos veces. También ganó dos Guantes de Oro y tres Premios Bates de Plata lo que llevó su carrera a siete como campocorto, y fue nombrado Jugador Más Valioso de Liga Americana en 2003.

Un día como hoy, 19 de junio 1958 , Osvaldo Virgil, Detroit, en la victoria de su equipo 9-2 sobre Washington disparó cuatro sencillos y un doble, siendo la primera vez que un dominicano conecta 5 hits. 1973, El Eterno, Silvano Quezada, en la Liga de México con el Tampico perdió 4x1 ante los Tigres de Ciudad México, poniendo fin a una racha récord de 16 victorias consecutivas que se remonta al 8 de abril. 1982, Dámaso García, Toronto, dispara 5 hits contra Oakland por primera vez en su carrera. 2001 , José Acevedo debuta como lanzador en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati. 2012, Joel Peralta de los Rays, entró en un juego contra los Nacionales en relevo de David Price en la octava entrada, pero fue expulsado antes de lanzar por tener resina de pino en el guante. Fue el manager de los Nacionales, Davey Johnson , excapitán de Peralta, quien le aconsejó al árbitro Tim Tschida que revisara el guante del lanzador, lo que generó sospechas de que el lanzador pudiera haber sido un infractor habitual.