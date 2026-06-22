Virgilio Travieso, que su memoria no se apague

"Ser joven es un regalo que todos disfrutamos, pero ser viejo es un privilegio" Anónimo “

La Media Naranja del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte no tiene nada que envidiarle a ninguna de la NBA.

Pero no todo es color de rosa, ya que se ha generado una discusión en torno al nombre: "Arena Banreservas" o "Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto".

Eduardo Gómez, quien brilló en esa instalación nos dice: "El pueblo bautizó la Media Naranja como la Casa de don Virgilio.

Mediante la Ley 75-87 el Congreso Nacional aprobó el nombre oficial de "Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto."

De acuerdo a Gómez el bautizar el Palacio de los Deportes con el nombre de Virgilio Travieso "se honró a un educador de varias generaciones, un atleta, dirigente y ciudadano ejemplar. Un ícono marca país".

Gómez expresa que Travieso Soto "es un patrimonio deportivo de nuestro país, un nombre que debe ser visualizado por la presente y futuras generaciones."

McGee y Cooperstown

El currículum de Willie McGee parecía un pase directo al Salón de la Fama: un premio al Jugador Más Valioso, dos títulos de bateo, tres Guantes de Oro y un anillo de la Serie Mundial. Sin embargo, en su primera votación para el Salón de la Fama, el 95% de los votantes votó en contra.

La discrepancia entre sus logros y su lugar en el Salón de la Fama radica en que no alcanzó los hitos estadísticos tradicionales.

McGee finalizó su carrera de 18 temporadas con 2,254 hits, un promedio de bateo de .295 y 352 bases robadas. Si bien son cifras sólidas, no alcanzan los umbrales de inducción automática que los votantes suelen considerar.

Nunca se acercó a los 3,000 hits, conectó solo 79 jonrones en su carrera y anotó 1,010 carreras, una cifra relativamente baja para un jardinero con una trayectoria de casi dos décadas.

Los análisis modernos presentan un desafío aún mayor para su candidatura. El jardinero central promedio del Salón de la Fama acumuló un WAR (Victorias por encima del reemplazo) de 71.6 en su carrera. El WAR de McGee se sitúa en 34.2, menos de la mitad del estándar de Cooperstown.

Un día como hoy 1986: Julián Vásquez, es firmado por los Mets de New York.

1987: Henry Mercedes es firmado por Oakland.

1991: Juan Guzmán obtiene su primera victoria al blanquear durante siete episodios a Cleveland y ganó 4-0.

2000: Lorenzo Barceló, White Sox, debuta en las Mayores lanzando 2.2 episodios frente a Boston.

2001: Raúl Mondesí, Toronto, dispara su jonrón 200 frente a Hideo Nomo de Boston.