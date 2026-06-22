De la publicación y el camino de nuestro fútbol hacia un respaldo masivo

El auge del interés por la selección dominicana debe traducirse en un respaldo permanente a los jugadores que impulsan el crecimiento del fútbol. ( FUENTE EXTERNA )

Para la mayoría de los dominicanos el fútbol parece que se inventa cada cuatro años. Como una fiebre estacional, se instala durante esos veranos acaparando la atención incluso hasta de los menos enterados.

Todo se sigue poniendo la vista en el lugar de los hechos. Las cosas que genera no pasan desapercibidas; es un vendaval de emociones, colores, cantos y un puñado de intangibles culturales que despiertan curiosidad.

Es la época en la que aparece quien todavía no sabe qué tanto se juega en el país o el que te pregunta si tenemos equipo nacional. Por eso, no me sorprende el descubrimiento, orgánico o estratégico –más estratégico que orgánico– que se ha transmitido por el algoritmo criollo de nuestras redes acerca de la existencia de Rubén Vargas.

Y a diferencia de Rubén, que ya lleva dos mundiales con Suiza, existen otros quienes desde hace más de diez años sí han integrado en diferentes etapas la selección dominicana, mejorando sustancialmente el talento que se forma en el país. A todos hay que celebrarlos, pues, si hay algo de lo que estamos orgullosos es de nuestros deportistas, pero no solo mientras dura esta moda estival.

Que este impulso emocional se equipare o supere a lo que, temporada tras temporada, vienen haciendo dentro y fuera de la isla los jugadores que visten la camiseta de la selección, que alcance su día a día, sus goles, sus títulos, sus vidas en las redes. Porque son parte nuestra, y nuestro apoyo, los ayuda a seguir alcanzando cosas importantes.

Poco o mucho, todavía falta camino por recorrer para que el fútbol se arraigue plenamente en nuestra cultura. Mientras ese proceso continúa, comenzar a ver en las calles la camiseta del Betis de Junior, la del Porto de Pablo, la del Bolívar de Dorny o la del Valladolid de Peter Federico; así como observar los estadios de Santiago y Santo Domingo llenos a capacidad sin importar el rival cada vez que juega la selección, serán señales alentadoras de que estaremos avanzando.

La reacción a lo publicado por la actriz puede interpretarse como una muestra de la distancia que aún existe respecto de ese respaldo masivo que aspiramos a construir, pero también representa una oportunidad para seguir empujando, sin indignarse, con inteligencia y estrategia.