Una Serie del Caribe para subcampeones

El retiro a Caracas de la pasada edición de la Serie del Caribe puede que abra el escenario para la institucionalización de una nueva competencia de clubes que reconfigure la pelota invernal con alcance continental. De la amarga experiencia ocasionada por la crisis política que terminó con el arresto de Nicolás Maduro se cocina lo que pudiera ser como la Europa League o Copa Sudamericana del fútbol.

En la capital venezolana hubo fiesta en febrero último (5-13). Mientras los representantes de México (dos), Puerto Rico y República Dominicana disputaban la Serie del Caribe en Guadalajara, en dos estadios caraqueños se jugó la Serie de las Américas con siete países ganada por Navegantes del Magallanes.

Ahora, Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), ha comenzado a gestionar la institucionalización de ese torneo, como uno destinado para la subcampeones de las ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe y monarcas de otras ligas no afiliadas.

Palmisano abrió la cámara de su móvil el viernes y ofreció los detalles al programa El Infield (YouTube). Contó a Efraín Zavarse, Carlos V. Rodríguez y Freddy Chersia que la propuesta ya está en el escritorio de Juan Francisco Puello Herrera, comisionado del Caribe. Dijo que Vitelio Mejía (Lidom) dio el visto bueno, mientras que en Puerto Rico y México el proyecto agradó y se espera el sí de ambos.

El evento de siete días tendría lugar una vez concluya la Serie del Caribe, con sedes rotatorias y equipos con licencia para reforzarse. Además del subcampeón boricua, azteca y quisqueyano jugaría un equipo de Argentina, Brasil, Colombia y Nicaragua, con un club de una liga independiente de Estados Unidos.

El plan macro es que participen 12 equipos, con dos grupos de seis jugando una fase regular de cinco partidos, los dos primeros avanzan a semifinal para de ahí sacar a los finalistas.

El ejecutivo venezolano explicó que está a la espera de respuestas del Gobierno, cuyo apoyo será clave al menos en esta fase inicial hasta que el avión pueda despegar.

La idea de la Serie del Caribe nació a mediados de la década de 1940, también en Caracas como la Serie Interamericana, el torneo arrancó en 1948, se interrumpió con la Revolución Cubana en 1960, pero dejó tan buen sabor de boca que se reactivó en 1970, ya con Dominicana dentro del grupo.

Otras propuestas

Palmisano, un empresario con amplia experiencia en gestión deportiva como presidente de la liga de baloncesto y futsal en Venezuela, también informó que previo al arranque de la próxima temporada otoño-invernal habrá una serie en el LoanDepot Park de Miami. De Quisqueya irán Licey, Águilas y Escogido, en tanto que desde Sudamérica volarán Caracas, Magallanes y La Guaira.

Además, se trabaja en otro "producto" bautizado como la Serie del Caribe Ten, para jugadores sub-15, ese núcleo de prospectos que está en el radar de los clubes de las Grandes Ligas. Para ese evento, además de los cuatro miembros de la Confederación, estarían Colombia, Curazao, Panamá y Nicaragua.

Son proyectos. Palmisano también gestiona llevar al estadio del Atlético de Madrid, en España, a equipos venezolanos para jugar partidos de pretemporada. La idea de ir a España ya la estudió en el pasado reciente la Lidom, pero quedó archivada.