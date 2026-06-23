Bob Gibson, la pesadilla de los bateadores

"Aprende a poner límites. Ser buena persona, no significa aguantarlo todo. " Anónimo “

Bob Gibson no impresionó en su estadía en la Liga Dominicana con los Tigres del Licey. El 2 de diciembre de 1958, en un choque de los eternos rivales, el inicialista de los melenudos, Willie McCovey, mandó la esférica a los pinos que estaban detrás de la verja del prado derecho del Estadio Trujillo con un corredor en circulación ante una recta de Gibson.

Este tablazo de McCovey fue determinante para que el Escogido derrotara 5-2 al Licey. Cuando McCovey terminó de recorrer las bases, el mánager del Licey, Joe Schultz, cruzó la línea de cal de tercera a home, y con la toalla en las manos envió a la ducha a Gibson. O sea que el batazo no sólo decretó la salida de juego de Gibson, sino que en la oficina, Cuso García le preparaba su diploma de licenciado.

Esta fue la última actuación de Gibson en el torneo, que terminó con récord de 2-6, 5.00 de efectividad, Laboró en 11 juegos, 45 innings, 25 carreras limpias, 50 hits permitidos, 55 bases por bolas y 35 ponches.

En Grandes Liga su dominio fue lo contrario. Fue impresionante. Sinceramente, la única forma de vencer a Gibson era apostar por la potencia. Era prácticamente imposible conectar un hit. Lanzaba fuerte y recto, así que la mejor estrategia era buscar jonrones. Quizás solo fuera uno solitario, pero era lo único que funcionaba. Gibson solo concedió 1,013 bases por bolas en 3,884 entradas. Sin embargo, permitió 279 jonrones.

Uno de los jugadores que le dio un jonrón fue Pete LaCock (hijo del legendario presentador de Hollywood Squares, Peter Marshall). LaCock fue el penúltimo bateador al que Bob Gibson se enfrentó en su carrera (1975), y le conectó un jonrón con las bases llenas.

Una década después, Gibson y LaCock participaron en un partido benéfico. Gibson le lanzó la pelota a la cabeza en el primer lanzamiento.

El famoso e intimidante Gibson solo tenía un hombre que podía mostrarle su lado más amable: el receptor Bob Uecker. Ambos se compenetraban bien, pero incluso entonces Uecker cometió el error de acercarse al montículo para hablar con Gibson cuando este tenía problemas de control. Gibson le espetó: "¿Qué haces aquí?", a lo que Uecker respondió: "Oh, nada, solo tengo que ir a hablar con Curt Flood en el jardín central".

Un día como hoy, 23 de mayo 1978: Julio César Franco es firmado por Francisco Acevedo Gautier para el Escogido y luego vende el contrato a los Filis de Filadelfia.

1998: Raúl Eusebio, de los Astros de Houston, se roba su primera base en las Grandes Ligas frente a los Mellizos de Minnesota.

2005: José Reyes, de los Mets de New York, se roba tres bases para sumar 22 estableciendo marca personal al superar las 19 del 2004.



