Edwin Encarnación y Fernando Tatis padre: socios de un particular club de jonrones

"Cuando te vayas de la vida de alguien, hazlo con elegancia, sin romper, sin herir, sin hablar mal. Vete con la misma clase con la que llegaste"" “

Edwin Encarnación y Fernando Tatis padre, son parte de la membresía de jugadores que en las Grandes Ligas han conectado 2 jonrones en una entrada, proeza que se ha logrado 64 veces. De esos, 33 jugaron en equipos de la Liga Americana; 31 en la Liga Nacional.

Edwin Encarnación lo logró dos veces con dos equipos diferentes con los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle.

Con San Luis en 1999, Tatis conectó dos grand slams en una sola entrada, la primera. Eso es algo excepcional. Ambos fueron contra Chan Ho Park de los Dodgers.

El primero en lograrlo, dos jonrones en un mismo inning, fue Ken Williams de los Carmelitas de San Luis el 7 de agosto de 1922 contra los Senadores de Washington. Esa misma temporada, Williams lideró su liga en jonrones (39) y las Grandes Ligas en carreras impulsadas (155) por única vez en su carrera.

Después de Williams en 1922, se repitió 6 veces más en los siguientes 32 años. Algunos jugadores destacados que lograron la hazaña en esos 32 años: Hack Wilson (1925) y Joe DiMaggio (1936).

En abril de 1955, Al Kaline, de 20 años, conectó dos jonrones en una entrada contra los Atléticos de Kansas City, convirtiéndose en el octavo jugador, el más joven y el primer jugador de los Tigres de Detroit en lograrlo.

En ese partido, Kaline conectó un total de tres jonrones. También es el jugador más joven de las Grandes Ligas en conseguirlo.

Al final de la temporada, el promedio de bateo de Kaline, .340, fue el mejor de las Grandes Ligas. Sigue siendo el campeón de bateo más joven del béisbol; superó a Ty Cobb por unos días.

El 12 de abril de 1973, Willie McCovey, de los Gigantes de San Francisco, conectó dos jonrones en una misma entrada. Fue la duodécima vez que esto ocurría en la historia de las Grandes Ligas.

Para McCovey, fue la primera vez que lo lograba. Cuando lo repitió el 27 de junio de 1977, se convirtió en el primero en hacerlo dos veces. Y esa fue la decimoquinta vez que se había logrado en las Grandes Ligas.

Los Gigantes de San Francisco han tenido jugadores que lo han logrado 5 veces y los Gigantes de Nueva York, 3 veces.

Los jugadores de los Yankees de Nueva York lo han hecho 6 veces, la mayor cantidad en la Liga Americana.

Los Expos de Montreal lo han logrado 5 veces desde que se unieron a la Liga Nacional en 1962; esa es la segunda mayor cantidad de este circuito.

Boston ocupa el segundo lugar en la Liga Americana con 5 jugadores.

Cinco jugadores lo han hecho dos veces.

Jeff King, con los Piratas de Pittsburgh, lo logró en años consecutivos, 1995 y 1996.

Brett Boone y Mike Cameron, de Seattle, lo hicieron en la misma entrada (la primera) del mismo partido, el 2 de mayo de 2002.

La temporada de 1949 fue la primera en la que ocurrió dos veces.

En 2002, se realizó 7 veces: dos veces en mayo; una vez en junio; dos veces en julio; y dos veces en agosto.

Tres jugadores de los Detroit Tigers lo han logrado: Kaline contra los Kansas City A´s; Magglio Ordóñez el 12 de agosto de 2007 contra los A´s de Oakland; y Riley Greene el 2 de mayo de 2025 contra los Los Angeles Angels.

Babe Ruth, Barry Bonds, Willie Mays, Hank Aaron: nunca lo lograron.

Un día como hoy, 24 de junio 1987, George Bell, de los Azulejos de Toronto fletó su jonrón 25 en el juego 60 y elevó su total de impulsadas a 65.

1998, Gerónimo Berroa es cambiado por los Indios de Cleveland a los Tigres de Detroit por el jardinero de AA Dave Roberts.

2005, el tercera base Edwin Encarnación debuta con los Rojos de Cincinnati y se convierte en el dominicano 409 que pisa un diamante de las Mayores. Falló en 4 turnos.