Una propuesta de draft poco cautivante

Las propuestas de draft (sorteo) que plantea la Major League Baseball (MLB) para el nuevo acuerdo laboral (CBA), tanto para el mercado doméstico (Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico) como el internacional, son tan poco cautivantes que no sorprende que en cuestión de horas el sindicato las rechazara.

De hecho, pocos se atreven a apostar que alguna de ellas prospere, aunque el pasado reciente nos enseña que otra disruptiva lo hiciera. Es el caso de la de 2012 que impuso techo de gastos en el campo aficionado dentro y fuera de la Unión Americana, una que en principio parecía difícil de pasar y no tuvo obstáculos en ser aprobada.

La MLB promete un draft internacional que arrancaría en el otoño de 2027 con 200 millones de dólares garantizados para 360 jugadores con 18 años como edad mínima. Sería un bono promedio de 555 mil dólares. El resto de prospecto que interese a los clubes firmaría por no más de 10 mil dólares y si alcanza Clase A recibiría un pago de 30 mil dólares.

Tomar en cuenta que la propia liga informa que el 44 % de los firmados a nivel internacional son despedidos en los primeros tres años. Ni siquiera supera el cedazo de la categoría rookie o novato.

En ese punto poco cambia con la estructura actual del reparto del pastel. Datos obtenidos por Diario Libre de la liga dicen que en 2025, los clubes destinaron 196,8 millones para reclutar a 1,061 prospectos con epicentro en América Latina y un bono promedio de 185,882 dólares. El 82 % fue dominicano (473) y venezolano (397).

Sin embargo, los primeros 360 jugadores de esa lista se llevaron 181,4 millones y la paga media fue de 503,962 dólares. El 66 % de las firmas se conformó con los 11 millones restantes. El nuevo draft arranca con 20 millones más para esos 360 jóvenes.

Se crearía un ecosistema que obligaría una reestructuración con relación a lo que conocemos hoy. Daría más espacio para que los niños estudien y su talento sería evaluado con mayor madurez, en una edad donde el físico está más desarrollado.

Elevar la edad mínima para ser fichado, desde los 16 actuales hasta los 18, no es de agrado de entrenadores que llevan hasta seis años trabajando talentos y necesitarán de dos más. Pero existe un consenso en que, por más que ha avanzado el scouteo a temprana edad, muchos jugadores exhiben su mejor versión cuando los presupuestos se definieron.

Entre los datos que ofrece la MLB dos pueden ilustrar por qué ahora la liga trae sobre la mesa la propuesta de elevar la edad, más de una década después de que se popularizara los acuerdos muy tempranos, coincidiendo con los techos de gastos.

Un abismo entre dos años

Grandes Ligas dice que solo el 6 % de las firmas internacionales alcanza el Big Show. Es cuatro veces menos que los firmados desde el bachillerato en los Estados Unidos, que sube hasta el 25 %, con solo dos años de diferencia (18 años). La taza de aterrizaje en la Gran Carpa se dispara hasta el 75 % entre los que salen del sistema universitario (19-23 años).

El 83 % del dinero invertido en prospectos internacionales no logra el objetivo de llegar al Gran Circo. No obstante, la liga quiere elevar la edad de firmas en momento en que clubes entregan elevadas extensiones a peloteros que no se han unido al primer equipo.

Hoy, creo que es poco probable que esta propuesta de draft internacional prospere. Pero hay tiempo para incluir ajustes que la haga más atractiva.