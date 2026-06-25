Yaxel, apuesta para un impacto inmediato

Adam Silver, comisionado de la NBA, junto a Yaxel Lendeborg, la noche del draft. ( FUENTE EXTERNA )

Con Hugo Cabrera, en 1976 por los Bucks, en una lejana décima ronda y como pick 165, un dominicano fue tomado por primera vez en el draft de la NBA. En 2015 se topó el techo más alto cuando los Timberwolves hicieron de Karl-Anthony Towns la escogencia número uno, un talento que acaba de bañarse en barniz como figura en el título de los Knicks.

En ese medio siglo hubo 14 jugadores de matrícula quisqueyana que sedujeron a los clubes de la exigente liga en el sorteo aficionado, siete tomados en primera ronda. El más reciente tiene una condición especial, si bien Towns, Al Horford y Charlie Villanueva fueron tomados más altos que él.

Yaxel Lendeborg, a quien Golden State hizo la selección 11 del sorteo 2026 el pasado martes y le garantizaron 29 millones de dólares, es el duartiano elegido por el equipo de más alcurnia hasta la fecha.

No es solo la franquicia más cara de hoy en la liga, según Forbes su valor topa los 11 mil millones de dólares. Solo los Dallas Cowboys (13 mil millones) queda delante entre todos los deportes. ¡Ni los Yankees! Es el club que marcó una época (cuatro títulos en la era de LeBron James) cuando el básquet aceleró hacia el triple como recurso clave para competir.

Aquí no se trata de un proyecto que girará en torno a Yaxel, en principio. No, los Guerreros de 2026-2027 bailarán sobre un Stephen Curry que a sus 38 años será el jugador con el salario más alto (US$62.5 millones) en toda la competición.

En San Francisco se aspira estirar al máximo la carrera del mejor triplero de la historia y la gerencia cree a ciegas que ese núcleo todavía puede aspirar a la corona, a pesar del Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, los Spurs de Victor Wembanyama y los Lakers de Luka Doncic.

Lendeborg llega a la dinámica con aspiraciones de la oficina de que tenga un impacto inmediato en un plantel que espera la vuelta de Jimmy Buttler y donde Draymong Green todavía es actor. Tendrá 24 años cuando arranque la próxima campaña y el vuelo como para un rendimiento inmediato, tras llevar a Michigan al título universitario en marzo.

La NCAA de hoy no es el laboratorio de adolescentes desde que se autorizaron los acuerdos comerciales. Es una liga de productos casi terminados.

Towns llegó a una Minnesota que construyó un proyecto alrededor suyo y fue finalista del Oeste en su última campaña allí (2023-2024). Atlanta dio todo el espacio a Al Horford cuando lo hizo tercera selección en 2007 y el puertoplateño cumplió. Los Hawks llevaban ocho campañas sin playoffs, con el hijo de Tito fueron en sus nueve años allí, incluyendo una final de conferencia que tropezó con LeBron.

Toronto creyó lo mismo con Charlie Villanueva al elegirlo séptimo en 2005, pero solo lo tuvo durante una campaña. Son los únicos tres elegidos dentro del top 10 entre los dominicanos.

El histórico

Los casos de Luis Felipe López (pick 24 de 1998, tomado por los Spurs y cambiado a los Vancouver Grizzlies la misma noche), Francisco García (23 de 2005, Kings) y Chris Duarte (13 de 2021, Pacers) llegaron como piezas complementarias a planteles en fase formativas y en sus pasos tuvieron luces.

Cabrera nunca llegó a disputar un partido, tampoco Frank Rodríguez (165 de 1984, Spurs), José Vargas (49 de 1988, Mavs), ni Sammy Mejía (57 de 2007, Pistons). Tito Horford (39 de 1988, Bucks), Luis Flores (55 de 2004, Rockets) y Koby Brea (41 de 2025, Warriors) apenas jugaron, este último todavía en roster.