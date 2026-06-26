Proezas de Grande Ligas

""Los que se quejan de la forma como rebota la pelota, son aquellos que no la saben golpear"" José Ingenieros “

Cada juego de Grandes Ligas tiene su historia y cada proeza un sello particular. Mel Ott, Gigantes de New York, anotó seis veces en un juego contra los Dodgers el 30 de abril de 1944... igualando su propio récord establecido en 1934. Cuando se trataba de anotar carreras en grandes cantidades... Ott era insuperable.

Ott, que bateaba de tercero, llegó a base 5 veces gracias a boletos y 2 sencillos. Anotó en la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª y 8ª entrada.

En tiempos de guerra, una multitud de 58.000 personas presenció el partido en el Polo Grounds.

LAS 6 HERRAMIENTAS: En el béisbol, las tradicionales "cinco herramientas" evalúan el talento físico: promedio de bateo, potencia de bateo, velocidad al correr, fuerza de lanzamiento y habilidad defensiva.

Sin embargo, la "sexta herramienta" es la mentalidad: la pasión, la determinación y el deseo innegable de ganar, no solo de jugar. Si bien los críticos suelen centrarse en los contratos millonarios, creo firmemente que la gran mayoría de los jugadores de la MLB aún conservan ese espíritu competitivo. Juegan para ganar, no solo para cobrar un sueldo.

Mucha gente no tiene ni idea de lo que significa el sexto golpe, pero es sencillo: si un jugador no tiene ganas de jugar, no va a dar lo mejor de sí cuando más importa.

REGADERA DE HITS: ¡Increíble! Michael Franklin Higgins conectó 12 hits de manera consecutiva en una racha en la que recibía también dos bases por bolas que no cuentan como veces oficiales al bate. Higgins, en 1938, jugaba la tercera base para los Medias Rojas de Boston.

Inició la racha con hit en su último turno contra los Medias Blancas en Chicago, al siguiente juego se va de 3-3 con una transferencia, luego el 21 de junio en una doble cartelera contra los Tigres de Detroit conecta de 4-4 con otra base por bolas. Hasta aquí va de 8-8, pero el asunto estaba lejos de terminar porque para el segundo juego repite de 4-4 para llegar a 12 hits consecutivos.

El lanzador Vernon Kennedy, de los Tigres, por fin lo frenó dominándolo en los cuatro turnos del siguiente juego.

800 JONRONES: Joshua Gibson jugó en nuestro país con los Dragones de Ciudad Trujillo y su placa en Cooperstown dice: "Pegó cerca de 800 cuadrangulares en 17 años de carrera". Hay muchas historias que se cuentan acerca de Gibson, hay una que me gusta mucho y dice: "Parte baja de la novena entrada, dos outs, hombre en base en el estadio de los Crawfords, éstos perdiendo por una carrera, Joshua al bate, conecta un portentoso tablazo y la pelota desaparece en la oscuridad de la noche, aparentemente el equipo visitante quedó tendido en el terreno con la derrota a cuestas. Al siguiente día en otra ciudad, con los mismos equipos, sólo que los Crawfords de visitantes y justo cuando el equipo de casa entraba al terreno de juego, una pelota apareció repentinamente en las alturas y un pelotero anfitrión la atrapó, entonces el umpire muy observador y en su papel, le gritó a Joshua Gibson –"Estás out, en Pittsburgh, ayer."

La pelota había dado la vuelta al mundo.

¿Cómo la ve? ¡Ah, las leyendas!

UN DÍA COMO HOY, 26 DE JUNIO

1983, Bonny Castillo, es utilizado como lanzador por Seattle contra Toronto laboró en dos tercios de innings, aceptando 8 hits, tres jonrones y 7 limpias.

2004, Julio Franco, se convierte en el jugador de mayor edad, 45 años, en remolcar 26 carreras, superando a Pete Rose.

2005, Manny Ramírez, Boston, disparó su jonrón 19 con las bases llenas.