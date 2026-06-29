El paro laboral luce inminente en las Grandes Ligas

Rob Manfred, Comisionado de las Grandes Ligas, durante su última visita al país en marzo pasado cuando la selección dominicana del Clásico Mundial jugó contra los Tigres de Detroit. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

El fantasma de un nuevo paro laboral en las Grandes Ligas ya no es una simple amenaza distante; tras la más reciente propuesta de los dueños de equipos para el próximo Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA), la huelga parece un destino inevitable.

El documento presentado por la liga el jueves expone un distanciamiento ideológico y financiero tan profundo con la Asociación de Jugadores que la posibilidad de ver los estadios vacíos en abril de 2027 ha dejado de ser una especulación.

El núcleo del conflicto y el punto más crítico de la propuesta radica en el intento radical de los propietarios por asfixiar el mercado de la agencia libre. Al sugerir un límite máximo de cinco años para peloteros que cambien de equipo, y un tope del 15 % del tope salarial por temporada, los dueños buscan erradicar los pactos multimillonarios a largo plazo.

Bajo esta regla, acuerdos históricos y vigentes como el de Juan Soto (15 años, 765 millones de dólares) o Shohei Ohtani (10 años, 700 MM) simplemente habrían sido ilegales. Incluso la llamada cláusula del "Jugador Franquicia", que permitiría seis años a quienes se queden en su club original, habría invalidado el regreso de Aaron Judge a Nueva York.

Ahora se entiende esta estrategia de entregar extensiones a jugadores sin o con escasa experiencia en la MLB. Para el sindicato, esto no es regulación; es un ataque directo al poder adquisitivo y a la libertad de sus miembros. Me pregunto.

¿Qué es lo que quieren los dueños al lanzar esta provocación? ¿Pedir 100 para transarse en 50

Aunque la liga intenta maquillar la propuesta ofreciendo concesiones atractivas en el papel -como elevar el salario mínimo a 1 millón para peloteros con dos años de servicio o adelantar la agencia libre a los cinco años-, el fondo del asunto es inaceptable para el sindicato.

No hay consenso

La insistencia de los dueños en implementar un tope salarial estricto de $245.3 millones para 2027 busca blindar artificialmente las valoraciones de las franquicias a costa de los atletas.

El sindicato considera el tope salarial como una línea roja innegociable. Al intentar condicionar los derechos de los agentes libres y restringir la duración de sus contratos, los propietarios empujan al sindicato hacia el único recurso de defensa que les queda: activar los preparativos para una huelga.

Si el negocio del béisbol sigue priorizando las hojas de cálculo sobre el talento, las Grandes Ligas se dirigen hacia un apagón de consecuencias catastróficas.