Pierdes y te vas

Atrás dejamos la fase de grupos y, para muchos, entramos en la etapa donde comienza el verdadero mundial. El mismo detalle que te abre las puertas para seguir avanzando, que en un descuido mínimo te manda a casa y si pierdes, recoges y te vas.

El nuevo formato incluyó esta ronda de treinta dos que comenzó el domingo con la victoria de Canadá ante Sudáfrica sobre la hora, y que continuará durante toda esta semana.

Hasta acá, el fútbol que se ha jugado ha sido muy bueno, parejo y con un nivel de competencia que ha sabido cumplir con las expectativas.

Las grandes figuras han dicho presente, todas las favoritas se han clasificado y ahora coinciden en este espacio donde toca validar las candidaturas a un título que solo una podrá alcanzar.

En una parte del cuadro, visto de manera rápida podría dejarnos, a modo de pronóstico, con Brasil, Inglaterra, Colombia y Argentina como potenciales sobrevivientes. La otra parte, sí que la veo más complicada, pero les diría que, con espacio a la equivocación: Francia, España, Países Bajos y, tal vez, Estados Unidos.

¿Sorpresas?, ojalá que las haya: Noruega o una de las africanas, con Marruecos liderando el pelotón, podrían entregarnos ese ingrediente de imprevisibilidad que tanto gusta en el deporte. Ver a una de estas siendo protagonista en estas instancias siempre le hace bien a la competencia, mucho más a esta que se juega casi toda en tierras, exceptuando México, donde el fútbol no encuentra su verdadera pasión.

Es un torneo que vende cara las estrellas en el pecho las camisetas, en casi cien años de historia, solo ocho países han sido campeones; la última primera vez fue España, hace dieciséis años en aquella noche inolvidable de Johannesburgo. Aunque posible, veo poco probable que en esta ocasión se agregue uno más a lista exclusiva de los consagrados.

Voy cerrando hasta la semana que viene haciéndoles la salvedad, mis queridos futboleros y futboleras, que en este preciso instante todavía no se han jugado ninguno de los tres partidos de la jornada de este lunes, resultados que antes de terminar la lectura, tanto usted como yo ya conocemos.