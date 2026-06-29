Pitchers que eran temidos por su poderoso bateo; dos dominicanos destacan

"Nadie puede tener salud física y mental sin limpiar el corazón, ubicar el pasado y perdonar la ignorancia ajena." Anónimo “

Guayubín Olivo y Joaquín Andújar fueron como lanzadores, dos bateadores de respeto. No eran outs vestidos de peloteros.

En Grandes Ligas, en la década de 1930, Wes Ferrell era un bateador tan letal que los managers solían colocar al lanzador en sexto lugar. Como la mayoría de los lanzadores temidos en el plato, su trayectoria en el béisbol no comenzó en el montículo.

Antes de la adopción del bateador designado universal en el 2022, un lanzador al bate era considerado prácticamente un out automático. Sin embargo, un selecto grupo de lanzadores en la historia de la MLB obligó a los managers rivales a elaborar estrategias contra ellos con la misma seriedad que contra los jugadores de posición habituales.

Ferrell, por ejemplo, estableció el récord histórico para lanzadores con 38 jonrones en su carrera.

Si bien Shohei Ohtani es el referente moderno en cuanto a desempeño tanto en el bateo como en el pitcheo, varios lanzadores contemporáneos eran temidos al bate. Madison Bumgarner conectó 19 jonrones en su carrera, incluyendo dos grand slams, y obligaba a los equipos contrarios a lanzarle con cuidado cuando había corredores en base.

El lanzador Carlos Zambrano era un bateador ambidiestro que conectó 24 jonrones en su carrera y ganó tres premios Silver Slugger.

En el nivel amateur, los mejores atletas de un equipo suelen lanzar mientras juegan en posiciones defensivas exigentes, lo que explica por qué tantos lanzadores con gran potencial ofensivo comenzaron como jugadores de cuadro de élite.

Jacob deGrom, antes de ganar varios premios Cy Young, era campocorto titular en la Universidad de Stetson. Bateó .263 en su tercer año antes de dedicarse por completo al montículo.

Zack Greinke era un campocorto de preparatoria muy observado por los cazatalentos; pidió a los Kansas City Royals que le permitieran jugar en el cuadro interior en las ligas menores antes de aceptar su rol como lanzador.

Algunos jugadores universitarios retrasaron aún más su transición. Micah Owings fue bateador designado y primera base de la Universidad de Tulane, estableciendo varios récords ofensivos de la NCAA.

Cuando Owings llegó a las Grandes Ligas como lanzador, los entrenadores confiaron tanto en su bate que lo utilizaron con frecuencia como bateador emergente en sus días libres.

Babe Ruth es el prototipo de lanzador que supera su posición en el montículo gracias a su bateo. Antes de convertirse en jardinero titular, Ruth fue uno de los mejores lanzadores zurdos de la Liga Americana.

Durante la temporada de 1918, lanzó 166 entradas para los Boston Red Sox, empatando simultáneamente en el liderato de jonrones de la liga. Los Red Sox se dieron cuenta de que su bate era demasiado valioso como para limitarlo a jugar solo cada cuatro días, lo que lo llevó a jugar permanentemente en los jardines, un cambio que transformó el rumbo del béisbol.

Un día como hoy, 29 de junio En 1968, Jim Northrup, Detroit, dispara su tercer jonrón con las bases llenas en una semana. En 1986, Juan Samuel, Filadelfia, dispara su primer jonrón con las bases llenas frente a San Luis. En 1998, Sammy Sosa, Cubs, dispara su jonrón 20 en junio para establecer récord de jonrones en un mes en las Grandes Ligas. En el 2003, Héctor Carrasco, es subido por los Orioles de Baltimore.