Pedro Guerrero y Neftalí Cruz merecen la inmortalidad del deporte dominicano

"Una vez recibí un pelotazo tan fuerte en la nariz, que me cortó el "padecimiento" de sinusitis que estaba padeciendo. " Yogi Berra Inmortal de Cooperstown “

La carrera productiva de Pedro Guerrero como toletero de primera línea la demostró durante 11 temporadas en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) entre 1974 y 1986.

Participó con las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido, registrando un promedio de bateo de .290. Su paso por las Grandes Ligas lo selló con un promedio de por vida de .300, 215 jonrones y además incluye un MVP de Serie Mundial.

Pablo Neftalí Cruz, como jugador, como escucha y propulsor tiene una hoja de éxitos que lo hacen merecedor del rango de inmortal.

En la selección a la inmortalidad para Cooperstown, el café se cuela claro, porque el peso mayor recae entre los escritores de béisbol.

Ambos merecen, por sus roles, ser admitidos al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Por ejemplo, Ralph Kiner tuvo nueve temporadas muy productivas en las Grandes Ligas, incluyendo siete títulos consecutivos de jonrones de la Liga Nacional y es HOF.

La otra cara de la moneda es Roger Maris que fue una superestrella durante tres temporadas, incluyendo dos títulos de jonrones, y fue simplemente un buen jugador antes y después de eso.

Existe una enorme diferencia en los logros de estos dos hombres, y no es correcto compararlos.

¿Quieres entrar al Salón de la Fama con una carrera corta? Domina casi toda tu carrera, como Kiner, Sandy Koufax o Kirby Puckett. Maris se parece más a Zoilo Versalles o Dwight Gooden, un jugador que brilló con luz propia durante algunos años, pero no el tiempo suficiente.

No se convirtió en un jugador mediocre como Versalles cuando su cuerpo empezó a fallarle, pero después de 1962 Maris ya no era una superestrella.

De todas maneras, las carreras de Pedro y Neftalí son libros abiertos y hablan por sí solas, por lo que no ameritan ser puestas bajo la lupa.

Un día como hoy, 30 de junio En 1975, Arnulfo -Nino- Espinosa es reclamado por los Mets para ocupar el puesto de Bob Apodaca, que fue colocado en lista de lesionados. En 1984, Mario Soto, Cincinnati, dispara jonrón frente a Montreal. En 1985, Pedro Guerrero, Dodgers, en el último turno al bate dispara su jonrón 15 frente a Bruce Sutter de Atlanta, estableciendo récord para el mes de junio.

En el 2002, José Mesa, Baltimore, consigue su salvamento 200 frente a Filadelfia.