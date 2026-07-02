Duelo Spahn-Marichal digno de una película de suspenso de Alfred Hitchcock

"Aquellos que aman la soledad, son aquellos que han pagado caro la compañía. " Anónimo “

En la temporada de 1963, varios partidos se decidieron con un jonrón, luego de 13 ó más entradas, pero en ese abanico de juegos taquicárdicos hay uno digno de una película de suspenso de Alfred Hitchcock y que no podré olvidar.

Lo seguimos inning tras inning por la "Cadena de Los Grandes", en las voces del Internacional Billy Berroa; en los comentarios el querido Cometón Max Álvarez y en los comerciales "La Voz que Vende" Freddy Mondesí, a través de Radio Universal, emisora que en ese entonces era propiedad de Ellis Pérez ubicada en el antiguo hotel Jaragua, y cuyo slogan de presentación era un merengue que en su estribillo decía: "650 kilociclos, 5 mil vatios de simpatía".

Ese juego histórico fue protagonizado por dos grandes lanzadores: Warren Spahn y Juan Marichal, el martes 2 de julio de 1963; se cumplen hoy 63 años, en el Candlestick Park, con una asistencia de 15,921, en un choque que duró cuatro horas y 10 minutos.

Spahn (11-4), de los Bravos de Milwaukee y Marichal (13-3), de los Gigantes de San Francisco se enfrascaron en un duelo de 16 entradas, donde ambos serpentineros trabajaron la ruta completa.

Spahn se enfrentó a 56 bateadores, lanzó 15.1 innings, permitiendo 9 hits, dio una base, ponchó a dos y perdió 1-0, cuando Willie Mays le disparó jonrón. Marichal le lanzó a 59 bateadores, admitió ocho hits, dio cuatro bases por bolas y ponchó a 10. Cada cero era replicado de inmediato con otro más contundente.

Cuando el mánager Bill Rigney intentó sacar al "Dandy Dominicano", luego que el juego se fue a extrainning, Marichal le contestó: "Si ese viejo puede seguir lanzando, yo también lo puedo hacer". Para esa fecha Spahn contaba 42 años.

Durante los últimos ocho innings, Marichal sólo permitió dos hits a los Bravos y retiró a 17 en fila. Cada uno hizo más de 200 pitcheos. En el box score oficial de Baseball Reference no se consignan los lanzamientos.

Un día como hoy, 2 de julio 1980: Israel Alcántara, jardinero y primera base es firmado por Jesús Rojas Alou para los Expos de Montreal.

1982: Tany Pérez disparó su hit 2,500 de por vida. Hoy es inmortal de Cooperstown.

1993: El jardinero de Chicago, Sammy Sosa, consigue seis hits, a uno del récord de la Liga Nacional, en la victoria de los Cubs 11-8 sobre los Rockies.

1996: Los Marlins firman a Ricardo Arámboles, un lanzador dominicano de 16 años, con un contrato que le otorga un bono de US$5,500. Arámboles presenta un certificado de nacimiento que indica que tiene 16 años, pero posteriormente se descubre que solo tiene 14, y la oficina del Comisionado anula el contrato. Su efectividad de 1.71 en las ligas menores le hará ganar un gran bono cuando firme nuevamente en 1998. Josephang Bernhardt , otro jugador latino que presenta un certificado de nacimiento falso, será transferido de Tampa Bay y firmará con Toronto por US$750,000.