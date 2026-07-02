Duelo Spahn-Marichal digno de una película de suspenso de Alfred Hitchcock
El mánager de San Francisco intentó sacar, sin éxito, al "Dominican Dandy"
En la temporada de 1963, varios partidos se decidieron con un jonrón, luego de 13 ó más entradas, pero en ese abanico de juegos taquicárdicos hay uno digno de una película de suspenso de Alfred Hitchcock y que no podré olvidar.
Lo seguimos inning tras inning por la "Cadena de Los Grandes", en las voces del Internacional Billy Berroa; en los comentarios el querido Cometón Max Álvarez y en los comerciales "La Voz que Vende" Freddy Mondesí, a través de Radio Universal, emisora que en ese entonces era propiedad de Ellis Pérez ubicada en el antiguo hotel Jaragua, y cuyo slogan de presentación era un merengue que en su estribillo decía: "650 kilociclos, 5 mil vatios de simpatía".
Ese juego histórico fue protagonizado por dos grandes lanzadores: Warren Spahn y Juan Marichal, el martes 2 de julio de 1963; se cumplen hoy 63 años, en el Candlestick Park, con una asistencia de 15,921, en un choque que duró cuatro horas y 10 minutos.
Spahn (11-4), de los Bravos de Milwaukee y Marichal (13-3), de los Gigantes de San Francisco se enfrascaron en un duelo de 16 entradas, donde ambos serpentineros trabajaron la ruta completa.
Spahn se enfrentó a 56 bateadores, lanzó 15.1 innings, permitiendo 9 hits, dio una base, ponchó a dos y perdió 1-0, cuando Willie Mays le disparó jonrón. Marichal le lanzó a 59 bateadores, admitió ocho hits, dio cuatro bases por bolas y ponchó a 10. Cada cero era replicado de inmediato con otro más contundente.
Cuando el mánager Bill Rigney intentó sacar al "Dandy Dominicano", luego que el juego se fue a extrainning, Marichal le contestó: "Si ese viejo puede seguir lanzando, yo también lo puedo hacer". Para esa fecha Spahn contaba 42 años.
Durante los últimos ocho innings, Marichal sólo permitió dos hits a los Bravos y retiró a 17 en fila. Cada uno hizo más de 200 pitcheos. En el box score oficial de Baseball Reference no se consignan los lanzamientos.
1980: Israel Alcántara, jardinero y primera base es firmado por Jesús Rojas Alou para los Expos de Montreal.
1982: Tany Pérez disparó su hit 2,500 de por vida. Hoy es inmortal de Cooperstown.
1993: El jardinero de Chicago, Sammy Sosa, consigue seis hits, a uno del récord de la Liga Nacional, en la victoria de los Cubs 11-8 sobre los Rockies.
1996: Los Marlins firman a Ricardo Arámboles, un lanzador dominicano de 16 años, con un contrato que le otorga un bono de US$5,500. Arámboles presenta un certificado de nacimiento que indica que tiene 16 años, pero posteriormente se descubre que solo tiene 14, y la oficina del Comisionado anula el contrato. Su efectividad de 1.71 en las ligas menores le hará ganar un gran bono cuando firme nuevamente en 1998. Josephang Bernhardt , otro jugador latino que presenta un certificado de nacimiento falso, será transferido de Tampa Bay y firmará con Toronto por US$750,000.