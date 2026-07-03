Alex Rodríguez es socio de un club muy selecto de jonroneros

"El secreto para vivir en paz es: No meterse en la vida de nadie." Anónimo “

El jonrón es el batazo más emocionante del juego de béisbol. Se da el caso de que un jonrón te puede eternizar en la historia de este pasatiempo.

Podemos citar el que Bobby Thomson, de los Gigantes de New York le dio a Ralph Branca; el de Bill Mazerowski, de los Piratas de Pittsburgh y el de Kirk Gibson, de los Dodgers de Los Angeles.

En la Liga Dominicana hay cuadrangulares inolvidables, inaugurando esa galería Alonzo Perry, Licey, en 1951 a Enrique Reynoso, del Escogido. Y en esa tómbola de recuerdos imperecederos están Andy Abad (El Tulilazo), Rafael Fulcar, Juan Francisco y Junior Caminero.

Colocando la brújula rumbo a la Gran Carpa y siguiendo en el mar de los jonrones: ¿algún jugador de la MLB ha tenido 3 partidos en su carrera con 3 ó más jonrones con 3 ó más equipos diferentes?

Baseball-Reference identifica a cinco jugadores diferentes que cumplen con esos requisitos.

Johnny Mize tuvo partidos de tres jonrones con San Luis (dos veces en 1938 y dos veces en 1940), los Gigantes de New York (1947) y Yankees de New York (1950).

Dave Kingman tuvo juegos con tres jonrones con los Mets de Nueva York (1976), los Cachorros (1978 y dos veces en 1979) y los Atléticos de Oakland (1984).

Alex Rodríguez tuvo partidos con tres jonrones con Seattle (2000), Texas (2002) y los Yankees (2005, 2010 y 2015).

Mark Teixeira tuvo partidos con tres jonrones con Texas (2006), Atlanta (2008) y los Yankees (2010).

JD Martinez logró la proeza con Detroit (2015), Arizona (2017) y Boston (2021).

Un día como hoy, 3 de julio 1960: Ruddy Hernández (de Santiago de los Caballeros) se convirtió oficialmente en el primer pitcher dominicano en lanzar en las Grandes Ligas vistiendo la camiseta de los Senadores de Washington frente a los Indios de Cleveland.

1997: Aquilino López, lanzador, es firmado por los Marineros de Seattle.

1998: Plácido Polanco debuta en las Mayores con San Luis.

1999: Neifi Pérez, Rockies, en el segundo juego de una doble velada, dispara su primer jonrón con las bases llenas contra el lanzador Heat Murray, de San Diego.

2000: David Ortiz es el único jugador dominicano que ha remolcado tres carreras en un juego sin turno oficial. Ortiz vestía la franela de Minnesota en un juego contra Boston donde abrió Ramón Martínez. Con corredor en tercera dio dos flys de sacrificio y con las bases llenas recibió transferencia.