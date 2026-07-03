El aire acondicionado que hará falta en el Pabellón de Taekwondo

En su plano original la obra contemplaba el aire acondicionado, pero el Miveh le hizo modificaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dejará inaugurado en los próximos días el Pabellón de Taekwondo en el Centro Olímpico, un sueño para la disciplina que ha aportado al país medallistas olímpicos como Gabriel Mercedes y Luisito Pié, pero que hasta ahora se ha entrenado en una instalación modesta, con mucha precariedad.

Sin embargo, la obra que entregará el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, que en su picazo se anunció costaría 161.4 millones de pesos, llega con una carencia de nivel capital para albergar eventos internacionales avalados.

El bajo techo no dispondrá de un sistema de climatización, lo que constituye un obstáculo mayúsculo y que en principio se contempló cuando se hizo el diseño y se iniciaron los trabajos en un área de 4,288.94 metros cuadrados.

De hecho, Diario Libre confirmó que la Unión Panamericana de Taekwondo envió el mes pasado a su representante a supervisar el escenario del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la mayor objeción fue el tema del aire acondicionado, aunque las pruebas se montarán en el lugar, como estaba previsto.

La Federación Mundial de esta disciplina (WT), nacida en Corea del Sur y con 215 países miembros, exige una temperatura máxima de 24 grados Celcius sobre el tatami para las pruebas premium, como Grand Prix, Campeonatos del Mundo o clasificatorios olímpicos y mundiales.

Explican desde la Federación Dominicana, que preside Miguel Camacho, que lo más reciente que se le comunicó desde el Comité Organizador es que se contratará un sistema de enfriamiento móvil durante los Juegos.

Desde la Dirección Técnica de los Juegos aseguran que para eventos multidiciplinarios como estos se permiten instalaciones sin aire acondicionado, pero se exige que el área de combate presente una temperatura adecuada por el calentamiento que genera la indumentaria que utilizan los atletas.

La pieza que faltará

Es una solución a medias. La obra, la única iniciada desde cero en el Centro Olímpico para el evento regional, también albergará disciplinas de combates como lucha, karate y boxeo. A la larga, no disponer de un sistema de climatización elimina esa instalación para acoger eventos clasificatorios.

Disponer de aire acondicionado ha pasado de ser un "lujo" a una necesidad, desde el hogar hasta las empresas, comercio, etc. Lo vemos en la Europa que se achicharra, pero en el Caribe igual los termómetros dicen que cada año es más caluroso que el anterior. No es nada de lujo, hacer deporte de alta intensidad en áreas bajo techo puede representar un peligro contra la salud de los atletas.

En una nota publicada por Diario Libre el 15 de abril de 2025, Camacho aseguraba que "equipamientos técnicos, que, entre otros, como la climatización, ya están definidos" y sería el primero con esa condición, "pero que queremos esté en blanco y negro para que al final no vayamos a tener una sorpresa negativa". Pero hubo un reajuste en los planos el último año y se desestimó el aire.

Además de los seis tatamis, tendrá una edificación de tres niveles, que tendrá una minivilla para alojamiento de los atletas de este deporte y un gimnasio.

La celebración de la edición centenaria de los Juegos ha servido para una justa actualización un parque deportivo que llevaba hasta 23 años con nulo o escasos retoques. Pero taekwondo quedará a media.