Guerrero Jr. y la imperfección de los sistemas de votación

Con el caso Vladimir Guerrero Jr. y el Juego Estrella 2026 la experiencia nos recuerda que no hay método perfecto de elección. Ni para ese evento (que vota el público a los titulares de forma digital), ni premios al Cy Young, Novato, Dirigente del Año o MVP (periodistas) o para el Salón de la Fama (jurado más amplio, pero los escritores definen a la mayoría).

Todo procedimiento tiene orificios, el mejorable, incluyendo el del muy criticado Guante de Oro que hasta hace poco dependía de la opinión de los coaches, pero en la mayoría de casos aciertan. De ahí que no es justo descalificarlo por excepciones o porque no se favoreciera a mi candidato.

La afición otorgó más de dos millones de votos para que Guerrero Jr. vaya como titular a Filadelfia el martes 14. En principio, el hijo del inmortal reconoció que no era justo ir cuando había mejores candidatos y que respetaría al soberano. Pero el dominicano reconoció que no era la mejor decisión, puesto que vive su peor mitad de temporada desde que llegó al Big Show en 2019.

Se excusó para no ir y "pensar en su equipo". Con la decisión se toma un descanso donde puede resetear, dedicar más tiempo al iPad, corregir y tratar de enderezar una campaña que puede ser para el olvido. Se ahorra críticas, presión, si bien ha demostrado que puede vivir con ella desde que tiene uso de razón, con la comparación eterna con su padre.

Un tema prioritario

A Guerrero Jr. le sobra dinero para darse cualquier lujo, así sea pagarse un viaje turístico al espacio con su familia completa a través de Blue Origin o Virgin Galactic, comprarse edificios en Dubái, jet o yate privado o cerrar la discoteca que quiera en Miami.

Pero su problema actual no se soluciona con cash, cheque o tarjetazo; va de hacer ajustes en su mecánica de bateo que le mejore ese arranque de cuatro vuelacercas, 35 remolques y OPS que ni siquiera llega a .700 (.693). Su desempeño está por debajo de un jugador de nivel reemplazo (0.7 WAR en FanGraphs y Baseball-Reference).

Mucha presión para el dueño del tercer contrato más grande de la historia (500 millones de dólares), un tipo de operación que los propietarios de equipos quieren ilegalizar, al menos los próximos cinco años.

Por solo citar dos casos, en la inicial, Nick Kurtz (Atléticos) y Willson Contreras (Red Sox) le sacan la milla en rendimiento a Guerrero Jr. esta campaña. Kurtz será el titular en el partido.

Las convocatorias al Juego de Estrellas suelen ser un distintivo del estatus que tiene o tuvo un pelotero como las insignias que identifican el rango de un militar.

No cambia nada

¿Se debe restar méritos a ellas por casos como el de Guerrero Jr.? No creo. Al grueso de jugadores que asiste le sobran méritos para ir. No es discutible que Junior Caminero ha sido el mejor antesalista (con el madero) de la Liga Americana o que Juan Soto no ha sido segundo de nadie (también con el bate) en los jardines del Viejo Circuito.

Aquí hubo una votación abierta y el público de los Azulejos se quedó con la imagen que vio de Guerrero Jr. en octubre. Sufragó en masas y lo eligió.

Igual de cuestionable es que el jurado de la Asociación de Escritores de Béisbol que tuvo en sus boletas a Carlos Delgado en 2014 apenas le diera el 3.8 % a un pelotero con 473 jonrones, 1,512 carreras remolcadas y OPS de .929. Apenas 21 de los 551 periodistas le pareció una carrera de inmortal.