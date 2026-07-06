Sandy Koufax y Dizzy Dean carreras cortas pero son HOF

"El golf es tan popular sencillamente porque es el mejor juego del mundo en que se puede ser malo" A.A. Milne “

Los lanzadores Sandy Koufax y Dizzy Dean tuvieron una corta estadía en el béisbol de Grandes Ligas, pero lograron un dominio tan espectacular que le valió su entrada a la eternidad.

Sandy Koufax se retiró a los 30 años para cuidar su brazo. Dizzy Dean puso fin a su carrera a los 27.

Dominio de Sandy Koufax

Un lanzador verdaderamente dominante crea una brecha estadística entre él y el resto de la liga, subiendo al montículo con un repertorio tan arrollador que las alineaciones rivales quedan psicológicamente derrotadas incluso antes de que se lance el primer lanzamiento.

Sandy Koufax protagonizó, sin duda, el quinquenio más espectacular en la historia del béisbol. De 1962 a 1966, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles registró un récord de 111-34 con una minúscula efectividad de 1.95, lanzó cuatro juegos sin hits y un juego perfecto.

Lo que hacía a Koufax tan temido era la combinación de una recta que parecía elevarse al cruzar el plato y una curva que hacía temblar a los bateadores.

Lideró la Liga Nacional en efectividad durante cinco temporadas consecutivas y ganó tres premios Cy Young por unanimidad. Sin embargo, bajo este brillante desempeño, Koufax lanzaba con un dolor insoportable causado por una artritis traumática en el codo.

Necesitaba inyecciones de cortisona, analgésicos y baños de hielo después de los juegos solo para poder jugar, y finalmente optó por retirarse a los 30 años para preservar el uso permanente de su brazo izquierdo.

Debido a que su mejor momento fue extraordinariamente bueno, su carrera relativamente breve de doce años fue más que suficiente para merecer su ingreso al Salón de la Fama en la primera votación.

Carrera de Dizzy Dean

Dizzy Dean alcanzó un estatus mítico similar en la década de 1930 gracias a una combinación de velocidad vertiginosa y una bravuconería extrema.

Lanzando para la famosa "Gashouse Gang" de los Cardenales de San Luis, Dean respaldó su constante provocación con un rendimiento histórico.

En 1934, ganó 30 juegos, una hazaña que ningún lanzador de la Liga Nacional ha logrado desde entonces, liderando la liga en ponches. Dean lanzaba una recta potente y demoledora que abrumaba por completo a los bateadores de su época.

Su caída fue repentina y trágica; durante el Juego de Estrellas de 1937, un batazo le fracturó un dedo del pie. Al regresar al montículo antes de que la lesión sanara, Dean modificó su mecánica de lanzamiento para compensar el dolor.

Este movimiento antinatural destruyó sistemáticamente su brazo, acabando con su carrera como abridor titular a los 27 años.

Tanto Koufax como Dean demuestran que un lanzador no necesita acumular 300 victorias en su carrera para dominar una era. Su reputación perdura porque, durante un breve periodo, lanzaron la pelota mejor que nadie en este deporte.

Un día como hoy En 1982, el lanzador William Castro es firmado por Kansas City.

En 1995, Ramón Morel, debuta en las Mayores con Pittsburgh lanzado una entrada frente a los Filis.

En 1997, Manny Ramírez, Cleveland, dispara su sexto jonrón con las bases llenas.

En el 2002, Carlos Peña es cambiado por Oakland a los Tigres de Detroit.