Shohei Ohtani le ha dado gran proyección al Juego de Estrellas

"Cuida tu mente más de lo que cuidas tu fachada"." Anónimo “

El Juego de Estrellas de la MLB 2026 será el martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia y será transmitido por Netflix.

¿Por qué los jugadores y los fanáticos ya no ven el Juego de Estrellas como antes?

El Juego de las Estrellas solía ser la única ocasión para ver a las estrellas jugar juntas. Era todo un espectáculo. Pero con el paso del tiempo, esa magia ha perdido su encanto porque algunos jugadores a pesar de ser electos por una abrumadora mayoría de votos, decide tomar esos días de asueto, caso Vladimir Guerrero Jr.

El béisbol ha tenido sus grandes figuras a lo largo de los años, pero nunca a alguien que alcanzara el nivel de un fenómeno global como sucede con Shohei Ohtani. Hay países que no entienden nada de béisbol, pero conocen y siguen a Ohtani. Él realmente rompió con la burbuja de los aficionados.

Este año la República Dominicana tendrá en la Liga Nacional las figuras de Juan Soto, Jhoan Durán y Christopher Sánchez y en la Americana a Junior Caminero.

La historia registra que Juan Marichal, inmortal de Cooperstown y Felipe Rojas Alou, formidable atleta y beisbolista, con más de mil victorias en las Grandes Ligas como mánager, fueron los primeros jugadores dominicanos en ver acción en un Juego de Estrellas.

Juan y Felipe debutaron en este clásico de Grandes Ligas en 1962, celebrado el 10 de julio en el DC Stadium de Washington.

Marichal, que apenas estaba en su tercera temporada, pero que ya se había convertido en un estelar con los Gigantes de San Francisco, entró a relevar en el cuarto episodio al derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Don Drysdale.

Con el juego empatado a cero después de cinco entradas, en el primero del sexto, los bates de la Liga Nacional se hicieron sentir marcando dos carreras que le dio el privilegio a Juan de obtener el triunfo con score de tres carreras por una.

El "Monstruo de Laguna Verde", en ocho partidos de estrellas, dos de ellos como abridor, en 1965 y 1967, tuvo récord de 2-0 y una microscópica efectividad de 0.50. Lanzó 18 entradas, permitió 7 hits y dos carreras, una de ellas limpias, ponchó 12 y concedió 2 transferencias. Mejor de ahí, ni mandado a fabricar.

Un día como hoy, 7 de julio 1954: el lanzador Gilberto Guerra y Wenceslao González libran un duelo de pitcheo logrando el Escogido derrotar 4-3 a las Estrellas.

1964: Juan Marichal de los Gigantes, lanza en el Juego de Estrellas en el Shea Stadium y se anota la victoria, retiró los tres bateadores que enfrentó.

2005: Melky Cabrera debuta con los Yanquis y se convierte en el dominicano 410 en pisar las Mayores.