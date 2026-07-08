Eddie Mathews pegó su jonrón 500 ante Juan Marichal

"El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos." Michael Jordan “

A Eddie Matthews se le recuerda principalmente como uno de los 100 mejores bateadores de todos los tiempos, un miembro del Salón de la Fama por su bateo. Cuando se habla del "mejor de todos los tiempos", se suele pensar en alguien que esté entre los 10 mejores en algo, y él no era uno de esos bateadores.

Es cierto que jugó la mayor parte de sus entradas en tercera base, y podría ser uno de los diez mejores bateadores entre los jugadores que jugaron principalmente en esa posición. Pero eso no es realmente memorable.

Es como decir que era uno de los diez mejores bateadores nacido en Texas o uno de los diez mejores bateadores que medía 1,85 m. Matthews era un tercera base defensivo promedio.

Cuando pienso en los mejores antesalistas de todos los tiempos, el número uno es Brooks Robinson, que era un buen bateador y ganó 16 Guantes de Oro jugando en la tercera base, o en Mike Schmidt con sus 10 Guantes de Oro, o en Ron Santo, Wade Boggs o George Brett, todos ellos tercera base ganadores del Guante de Oro y grandes bateadores.

Mathews llegó a 500 cuadrangulares conectados en 1967. El 500 lo fletó el 14 de julio de ese año ante el futuro Salón de la Fama, Juan Marichal, en un encuentro entre Astros de Houston y Gigantes de San Francisco. Fue un jonrón de tres carreras en la alta del sexto capítulo.

Concluyó su carrera con 512 cuadrangulares.

Mathews jugó 15 de sus 17 temporadas con los Bravos, tanto de Boston, Milwaukee y Atlanta, pero fue con los Astros con quienes llegó a las 5 centenas de cuadrangulares.

Un día como hoy, 8 de julio 1941, un dramático jonrón de Ted Williams en el cierre del noveno episodio, con dos outs le dio la victoria a la Liga Americana 7-5 en el Juego de Estrellas en el Briggs Stadium en Detroit.

1970, Jim Ray, San Francisco, batea para el ciclo contra Atlanta y se convierte en el primer jugador en 25 años en remolcar seis carreras en un inning. San Francisco ganó 13-0.

1978 - El sencillo del panameño Omar Moreno en la primera entrada es el único hit de los Piratas, mientras que Silvio Martínez, de los Cardenales, lanza una blanqueada de 4-0.