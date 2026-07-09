Rubén Vargas y su elección más lógica

Rubén Vargas, de Suiza, besa el balón antes de ejecutar su penal durante la tanda de penaltis del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Colombia, en Vancouver, Canadá, el 7 de julio de 2026. ( EFE )

Cuando Rubén Vargas fue convocado para su primer partido oficial con la absoluta suiza la Federación Dominicana de Fútbol estaba intervenida por la FIFA, en medio de una investigación que confirmó el mayor escándalo de corrupción que ha vivido la entidad y que terminó con la expulsión de Osiris Guzmán.

Era septiembre de 2019 y el delantero, que ya había jugado con la sub-20 y sub-21 helvética, debutó ante Gibraltar en las eliminatorias hacia la Eurocopa de 2020, donde eventualmente jugó (en 2021).

Entonces, el onceno quisqueyano jugaba la Liga B en la naciente Liga de Naciones de la débil Concacaf y perdía de Antillas Menores como Montserrat y Santa Lucía. Un triunfo 1-0 sobre El Salvador (cabezazo de Jairo Bueno, en Santiago) fue el resultado más ilusionante, aunque en la vuelta a San Salvador se cortaron las alas con un revés 2-0.

Elimelec Santos, responsable de identificar a decenas de hijos de dominicanos en Europa y Estados Unidos, confirmó a Diario Libre que hubo acercamientos e interés del jugador por defender la patria donde nació su padre. Según Tranfermarkt, posee la doble nacionalidad y en su cuenta en Instagram lleva las banderas suiza y dominicana.

Pero la tentación era demasiado grande y la elección fácil. Suiza, donde nació, creció y se formó como futbolista, lo llamaba, con opciones reales de ir a la Euro y la Copa del Mundo, como eventualmente se materializó, en el continental de 2021 y 2024, y en el planetario de 2022 y 2026.

Su conexión

En una entrevista de 2021 con el diario suizo Blic, Fabienne Della Giacoma, la madre italosuiza de Vargas, explicó que el delantero que clasificó al equipo helvético a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 con su penal decisivo ante Colombia, a los tres años no soltaba un bate de béisbol y corría como si la pelota fuera su sueño.

Era lo que le enseñaba su padre Víctor, dominicano que jugó béisbol semiprofesional, además de golf, deportes a través de los cuales conoció a la progenitora del futbolista, una exgimnasta que participó en un Europeo. La pareja se separó, él pequeño.

Pedirle a Vargas que renunciara a la oferta suiza para embarcarse en la aventura de un país cuya selección ni jugaba amistosos en fechas FIFA no es justo.

El futbolista no esconde su dominicanidad, así se le identifica en España, donde juega con el Sevilla. Habla un español fluido.

Por cada cuestionamiento a sus post en redes responden muchos en su defensa, de esa diáspora que sabe lo que es nacer afuera y amar a su país de origen.