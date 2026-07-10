Los Hermanos Rojas Alou tienen más historias que la Ciudad Desnuda

"No vivas dando tantas explicaciones. Tus amigos no las necesitan, tus enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden. " Oscar Wilde Escritor “

Naked City es una serie de televisión estadounidense de género policíaco producida por Screen Gems que se emitió en ABC de 1958 a 1963. Se inspiró en la película de 1948 The Naked City e imita su formato dramático. Al igual que en la película, cada episodio concluía con un narrador que decía: "Hay ocho millones de historias en la ciudad desnuda. Esta ha sido una de ellas".

La Trilogía de Haina tiene historias de todos los calibres en las Grandes Ligas.

El viernes 10 de julio de 1964, hace hoy 62 años, en el vetusto estadio Wrigley Field de Chicago, ante 13,556 fanáticos, Jesús Rojas Alou se convirtió en el primer jugador en la historia de los Gigantes de San Francisco y de las Grandes Ligas, en conectar 6 hits en un juego de nueve episodios, de los cuales, cinco fueron de una base y el otro un cuadrangular.

La proeza de Jesús fue ante el pitcheo de los Cubs de Chicago y lo hizo frente a seis lanzadores diferentes para que la hazaña lograra una mayor dimensión histórica.

Jesús Rojas Alou ocupó el sexto puesto en la alineación y defendió el prado derecho.

Primera entrada: línea de hit al central al lanzador Dick Ellsworth. Tercero : sencillo al prado central a Lew Burdette. Cuarto: línea al jardín derecho a Don Elston. Sexto: jonrón por el jardín izquierdo a Dick Scott. Séptimo: sencillo al central a Wayne Schurn. Noveno: línea enana de hit al prado central a Lindy McDanields.

Este encuentro lo ganaron los Gigantes de San Francisco con pizarra de 10 por 3, lanzando el juego completo Juan Marichal, quien permitió 11 hits, 3 carreras limpias, no dio bases, ponchó 10 y puso su récord en 12-4. Para superar esta proeza de Jesús Alou, hay que batear de 7-7 en un choque de 9 episodios, ante 7 lanzadores diferentes. Me arriesgo a pronosticar que será imposible superarla.

Gloria eterna a la memoria de Jesús María Rojas Alou, quien falleció el 10 de marzo del 2023, a la edad de 80 años.

Un día como hoy, 10 de julio 1951, en el Briggs Stadium, de Detroit (posteriormente Tiger Stadium), se desarrolló un histórico Juego de Estrellas, porque en ese encuentro el campocorto venezolano Alfonso Carrasquel (Medias Blancas de Chicago) se convirtió en el pioner latinoamericano en participar en un clásico de estrellas. Carrasquel, un caraqueño a quien apodaban ´Chico´, estuvo en el lineup titular del piloto de la Liga Americana, Casey Stangel (Yankees de Nueva York). En la misma entrada de apertura tuvo una primera participación a la defensiva al tomar un rodado de Gil Hodges (Dodgers de Brooklyn). Luego, en su primer turno al bate en la segunda entrada, ligó sencillo al lanzador Robin Roberts (Filis de Filadelfia). Cuando Carrasquel salió en el sexto episodio, fue sustituido por otro latino: el cubano Orestes ´Minnie´ Miñoso. De esta forma, el excelso shortstop de Venezuela abrió la puerta del Juego de Estrellas a todos los latinos, tras su participación en ese inolvidable encuentro ganado por la Liga Nacional 8-3. 1962, Juan Marichal lanzó el primero de los dos Juegos de Estrellas y se convierte en el primer lanzador dominicano en salir airoso en este clásico. 1980, Rafael Belliard es firmado por los Piratas. 1987, Félix Fermín conecta su primer hit en las mayores a Jimmy Jones de San Diego.