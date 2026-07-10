La ruta a Catar 2027 luce alcanzable para la selección quisqueyana

RJ Luis es una de las figuras llamadas a tomar minutos en esta segunda fase de las eliminatorias. ( FUENTE EXTERNA )

En el papel, que el quinteto masculino dominicano llegue a la Copa del Mundo de 2027 luce viable, siempre y cuando no haya tropiezos inesperados y se integre el talento acorde al rival en las tres ventanas entre agosto y febrero próximo. Las derrotas de local y en el último minuto ante México y Estados Unidos pueden ser mitigables en los seis partidos que restan.

El desliz de una Venezuela en transición (ya sin Gregory y José Vargas, Heissler Guillén y David Cubillán y que tuvo tres técnicos entre 2025 y 2026) le quita de en medio a los quisqueyanos a un rival que llevaba más de 30 años con un nivel similar, de esos que se sacan chispas en cada choque.

A Catar 2027 se clasificarán los tres mejores de cada uno de los dos grupos y el mejor cuarto lugar. Dominicana llegar tercero en su llave (E) con 10 puntos, detrás de Brasil (12) y Estados Unidos (10). Por el grupo F van delante Canadá (12), Uruguay y Argentina (11). México (9) tiene, de momento, ese séptimo boleto, con Puerto Rico (8) al asecho en un calendario que exigirá sacar esa casta a los boricuas.

Colombia completó el entierro de Venezuela, que ya antes hipotecó su destino ante Chile y no estará en un Mundial por primera vez desde 2014. El fin de un ciclo muy bueno que llegó hasta los Juegos Olímpicos de 2016 bajo las órdenes del Che García.

Cafeteros y transandinos están en la agenda dominicana para medirse dos veces, cada uno, cuatro partidos que pueden definir la cuarta clasificación en fila para los duartianos. No son cuatro triunfos garantizados, pero los isleños salen como favoritos, en una etapa donde se dispone de los recursos humanos para competir, en la región y los que juegan en Europa.

El grupo lo completa Brasil, sí, ese hueso muy duro de roer y que llega invicto (6-0). Si el gigante sudamericano reúne a un elenco similar al que le permitió coronarse campeón en la pasada AmeriCup y con el que ha arrollado en estas eliminatorias resultará muy complicado que los del Che se impongan.

Un rival que ha dominado

El histórico presenta solo tres victorias dominicanas en 15 partidos contra Brasil en competencias oficiales. La del preolímpico de 1995 en Argentina, con Luis Felipe López y Franklyn Western de héroes; la del preolímpico de 2011 con Al Horford, Francisco García y Charlie Villanueva (también en Argentina). Y en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, con Jack Michael Martínez en una de esas tantas fechas gloriosas que tuvo.

Precisamente ante Brasil se abre la primera ventana, el 27 de agosto, . La vuelta será en febrero, en la última etapa. Para los partidos de finales del próximo mes pueden estar disponibles jugadores con Jean Montero, Andrés Feliz y Chris Duarte.

Desde que asumió las riendas del equipo, con el Che García se han conseguido de los principales triunfos del equipo nacional, no siempre contando con los mejores jugadores en activo. Desde ese ante Alemania en el Mundial de 2019 hasta el más reciente frente a los Estados Unidos en febrero último, en San Diego, la lista incluye la clasificación histórica ante Argentina en 2023 y el que se le ganó a Italia ya en el torneo disputado en Filipinas, ese mismo año.