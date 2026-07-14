La triple corona, una proeza difícil de lograr

"Cuando Ralph Houk y yo nos conocimos éramos muy jóvenes, pero desde entonces siempre pensé que algún día él iba a morir." Yogi Berra Inmortal de Cooperstown “

Ceñirse la triple corona es una de las proezas difícil de lograr en el béisbol moderno. Los reyes de los jonrones se ponchan y los campeones de bateo conectan sencillos.

Ganar otra triple corona requiere un fenómeno impredecible que rompa por completo esa regla. Durante décadas, la triple corona de bateo —liderar una liga en promedio de bateo, jonrones y carreras impulsadas— fue un hito habitual.

Leyendas como Rogers Hornsby, Lou Gehrig, Ted Williams y Mickey Mantle dominaron las clasificaciones estadísticas porque los mejores bateadores del béisbol generalmente destacaban tanto por su potencia como por su promedio.

Pero después de que Carl Yastrzemski la ganara en 1967, el béisbol atravesó una sequía de 45 años.

Cuando Miguel Cabrera, de Detroit, finalmente rompió esa racha en 2012, lo hizo desafiando la trayectoria moderna del deporte. Hoy en día, el béisbol está fuertemente influenciado por el análisis estadístico, que prioriza la potencia y el porcentaje de embasarse sobre el promedio de bateo.

Conectar 40 o más jonrones generalmente implica adoptar un ángulo de lanzamiento que produce elevados y realizar swings masivos que resultan en ponches.

En consecuencia, los bateadores de potencia suelen tener promedios de bateo muy por debajo de .300. Por el contrario, los jugadores que ganan títulos de bateo, como Luis Arráez, suelen ser bateadores de contacto de élite que rara vez conectan jonrones. El deporte moderno aísla estructuralmente estas dos habilidades.

El pitcheo también se ha especializado hasta un extremo brutal.

Los bateadores ya no se enfrentan a un lanzador abridor durante todo el juego; ahora se enfrentan a un abridor que lanza rectas a casi 150 km/h, seguido de una sucesión de relevistas especializados que entran al juego únicamente para lanzar rompientes a la máxima potencia durante una entrada.

Esta especialización mantiene los promedios de bateo de la liga cerca de mínimos históricos, lo que dificulta enormemente que un bateador de poder conecte suficientes hits para ganar un título de bateo.

Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la triple corona sigue siendo posible gracias a la existencia de algunos casos excepcionales. En 2022, Aaron Judge persiguió la triple corona de la Liga Americana hasta la última semana de la temporada.

En 2024, Shohei Ohtani lideró la Liga Nacional en jonrones y carreras impulsadas por amplios márgenes, quedándose a escasos milímetros del título de bateo.

Se necesita un talento excepcional para combinar un contacto de élite con una potencia líder en la liga en el entorno actual de alta velocidad y muchos ponches.

Los márgenes son mínimos, y es posible que pasen décadas antes de que el béisbol vuelva a presenciarlo. Pero como han demostrado las superestrellas recientes, esta hazaña no ha desaparecido.

Un día como hoy, 14 de julio En 1967, Eddie Mathews dispara su jonrón 500 contra Juan Marichal en el Candestlick Park.

En 1985, Henry Rodríguez es firmado por Rafael Ávila y Eleodoro Arias para los Dodgers.

En 1992, José Mesa es adquirido por los Indios de Cleveland desde los Orioles por Kyle Washington.

En 1995, Ramón Martínez, de los Dodgers, lanzó un juego sin hits, ni carreras frente a los Marlins de Florida, convirtiéndose en el segundo pitcher dominicano en lograr esa proeza.