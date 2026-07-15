El Derby de jonrones y el Juego de Estrellas de Grandes Ligas pierden brillo

"A nadie le importa si estás enfermo, desempleado o pasando hambre, pero intenta ser feliz y verás como eso incomoda." Anónimo “

Las cortinas del Derby de Jonrones y el Juego de Estrellas fueron cerradas en Filadelfia en su edición 2026 y dejaron muchas interrogantes por el poco interés de las estrellas del negocio.

Los fanáticos votan para coronar el sueño de presenciar el jugador favorito, pero viene la excusa de su participación.

En lo personal no me gustó el formato de la competencia de jonrones, aunque muchos especialistas consideran que hacer tanto swings en nada beneficia al bateador, ya que produce una fatiga extrema, porque es una carga adicional que perjudica al bateador por el cansancio que produce.

La realidad es que los más temibles toleteros de la actualidad, Aaron Judge, Shohei Ohtani y Juan Soto le han sacado los tenis a esta competencia.

Este espectáculo tuvo su origen a principios de la década de los 1930s. Arch Ward, editor de deportes del Chicago Tribune, convenció a las Grandes Ligas de enfrentar a los mejores jugadores de la Liga Americana contra los mejores de la Liga Nacional en un juego de estrellas para jugarse en el marco de los festejos del centenario de la Exposición Mundial de Chicago durante el verano de 1933.

Los dueños, quienes habían estado desconfiados en un principio, pronto vieron la enorme atracción que generaría el enfrentamiento y sobre todo las ganancias económicas.

Fue llamado "el Juego del siglo," después se convirtió en un evento anual.

En el tercer inning del primer juego apareció el primer cuadrangular, fue conectado por Babe Ruth, a los 38 años de edad, estaba en su última gran temporada, fue su único cuadrangular en un juego de estrellas y por ello fue declarado el jugador más valioso del juego.

El cuadrangular se lo conectó a la estrella de los Cardenales de San Luis, Bill Hallahan.

Ruth es el único jugador de la Liga Americana en batear 50 o más cuadrangulares en una temporada en cuatro ocasiones.

Ruth comenzó su carrera en 1914 con los Medias Rojas y nunca logró la media centena en Boston, aunque sus 29 cuadrangulares en 1919 impusieron un récord en la Liga Americana. En 1920 llegó a New York y conectó 54.

Siguió con 59 al siguiente año, 60 en 1927 y 54 en 1928.

En 1935 después de 21 temporadas en la Liga Americana, terminó su carrera en la Liga Nacional con los Bravos de Boston donde apareció en 28 juegos disparando sus últimos 6 cuadrangulares.

Un día como hoy, 15 de julio 1993, Roberto Mejía, debuta en las Grandes Ligas con los Rockies de Colorado.

1997, el lanzador Héctor Carrasco es negociado por los Rojos de Cincinnati a los Reales de Kansas City, junto al pitcher Scott Service por Jon Nunnally y el infielder Chris Stynes.

2004, Alex Rodríguez, de los Yanquis de New York, dispara dos jonrones para sumar 24 y elevó su total de remolcadas a 60.

