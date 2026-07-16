El drástico plan de la MLB para los Juegos Olímpicos de 2028

José Ramírez estaba en los planes para el Clásico Mundial, pero se desmontó. ( AFP )

Para el regreso del béisbol al programa olímpico en 2028 Grandes Ligas no quiere episodios como el vivido por los dominicanos con José Ramírez en febrero pasado para el Clásico Mundial, del que se bajó una vez había asegurado que iba. De ahí que el sí entre la liga y el sindicato de jugadores se cocine en una muy dura batalla contractual.

La consigna de la oficina del comisionado Rob Manfred es tajante: o juegas por tu patria, o asumes las consecuencias fiscales y deportivas. Lo ha filtrado The Athletic y promete ir a largo.

Según una propuesta enviada por la Major League Baseball al sindicato, la liga busca establecer una rigurosa política de participación obligatoria para evitar que las superestrellas esquiven la cita olímpica sin una justificación médica o de seguridad válida. Las condiciones propuestas son, por decir lo menos, extremas.

Para empezar, cualquier jugador seleccionado que decida no asistir a los Juegos Olímpicos -del 13 al 19 de julio de 2028- sin una excusa aprobada por el propio comisionado, será enviado de inmediato a la lista restringida.

¿El castigo? Un largo limbo de hasta 25 días (desde el 10 de julio hasta el 3 de agosto) sin derecho a recibir sueldo ni acumular tiempo de servicio, una penalización que se extendería en la segunda mitad de la temporada.

Incluso la vía de escape habitual, la lista de lesionados, tendrá un candado de hierro. Si un pelotero se declara lesionado para no ir a la cita olímpica, conservará su salario y tiempo de servicio, pero la MLB le prohibirá regresar a la acción de la fase regular o iniciar asignaciones de rehabilitación en ligas menores antes del 4 de agosto, sin importar qué tan rápido se recupere.

Es un jaque mate de la liga para evitar simulaciones y asegurar que el "pretexto" de la lesión sea real. A diferencia del Clásico, que se juega en pretemporada, los Juegos Olímpicos interrumpirán el calendario de las Grandes Ligas, lo que obligará a pausar la campaña regular del 10 al 20 de julio.

Un sacrificio que sea compensable

Esa es la razón de la firmeza de Manfred: si la MLB va a asumir el costo de detener su negocio a mitad de año, exige que el mundo vea en el terreno a su mejor versión absoluta, sin la facilidad que tienen equipos y jugadores en el Clásico. Para el sindicato, la propuesta es excesiva, pero la mesa de negociación para el 2028 ya está encendida.

De momento, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela están clasificados. Quedan tres plazas para el torneo a jugarse en Dodger Stadium. Saldrá dos del Premier12 de 2027 otro de un clasificatorio mundial en marzo de 2028.

Aún quedan por resolver varios asuntos, como el alojamiento y la compensación de los jugadores por su participación, así como la cantidad de entradas disponibles para ellos y sus acompañantes.

La liga también intenta disuadir a los jugadores de faltar al Juego de Estrellas sin una excusa válida y luego participar en los Juegos Olímpicos. La MLB incluyó una cláusula que permite una suspensión sin goce de sueldo o una multa en ese caso, o incluso la inelegibilidad para los Juegos Olímpicos, con la consiguiente inclusión en la lista de jugadores restringidos hasta el 3 de agosto.

Todo por definirse

En su propuesta sobre estos temas, el sindicato abogó por que los jugadores de las Grandes Ligas recibieran muchas de las mismas ventajas que los jugadores de la Liga Nacional de Hockey (NHL) por su participación en los Juegos Olímpicos.

Las negociaciones se complican por la cantidad de partes involucradas: además de la MLB y la MLPBA, también participan el Comité Olímpico Internacional y LA28. La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) también forma parte del proceso.