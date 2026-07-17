Juan Marichal es una víctima del Código por el Cy Young

"Ni el destino se equivoca, ni los tiempos llegan tarde. A veces la vida te proteje, otras veces te empuja." Anónimo “

En las redes sociales durante estos días, ha tomado fuerza la comparación de Juan Marichal y Pedro Martínez, con la pregunta de ¿quién fue mejor?

Las comparaciones de jugadores que accionaron en épocas diferentes provoca que el veredicto se sustente en números, en estadísticas que no ofrecen el color necesario para marcar el terreno.

Marichal, el as de los Gigantes, ganó 25 juegos en 1963, 22 en 1965 y 25 en 1966, pero no ganó ni un solo premio Cy Young. Antes de 1967 los lanzadores competían por un solo galardón en las Mayores.

Cuando la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) estableció este galardón por primera vez en 1956, entregaron un único trofeo para las ligas Americana y Nacional combinadas.

Para los lanzadores de aquella época, este formato supuso una serie de desafíos únicos.

El obstáculo más evidente era la enorme competencia. Un lanzador no solo debía superar a los demás ases de su liga, sino también a los mejores lanzadores de todo el deporte.

Si un lanzador de la Liga Americana lograba una temporada memorable, aún podía irse con las manos vacías si un fenómeno de la Liga Nacional tenía un año históricamente dominante.

Este sistema de un solo premio causó enormes perjuicios colaterales durante los mejores momentos de talentos generacionales. Sandy Koufax ganó el premio Cy Young unificado tres veces en un lapso de cuatro años (1963, 1965 y 1966).

Debido a que no existía un premio separado para la Liga Americana, las temporadas sobresalientes de lanzadores de ese circuito como Jim Mudcat Grant -quien ganó 21 juegos para los Mellizos de Minnesota en 1965- quedaron completamente sin recompensa.

El castigo era igualmente severo dentro de la misma liga. Esta dinámica es precisamente la razón por la que Marichal quedó excluido del premio: su mejor momento coincidió perfectamente con la dictadura de victorias de Koufax.

La mecánica de votación también se vio gravemente afectada por la realidad del béisbol de la época. Al no existir partidos interligas, los periodistas que emitían sus votos casi nunca veían en persona a los lanzadores de la liga contraria.

Esto obligaba a los votantes a basarse en gran medida en las estadísticas periodísticas, que no tenían en cuenta las enormes diferencias en el entorno ofensivo, los estadios y las zonas de strike entre ambas ligas.

Los periodistas solían votar por los lanzadores de la liga que cubrían, lo que generaba sesgos regionales que fragmentaban la votación.

¿Marichal o Pedro?...Dos colosos del pitcheo, dos HOF que no necesitan comparación.

Un día como hoy, 17 de agosto 1983, en un acto en el Candlestick Park en San Francisco, retiran el número 27 del lanzador Juan Marichal, inmortal de Salón de la Fama de Cooperstown.

1993, Félix José, de los Reales de Kansas City, se roba tres bases en un juego por primera vez en su carrera contra Toronto.

2005, Manny Ramírez, de Boston, conecta su jonrón 414 de por vida y empata con Darrel Evans en el puesto 37.